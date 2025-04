Ofner-Aus in zweiter Madrid-Runde gegen Nakashima

Ofner unterliegt in Madrid Brandon Nakashima (Archiv)

Von: apa

Die Rückkehr auf die ATP-Tour hat für Tennisprofi Sebastian Ofner am Freitag mit einer Zweitrundenniederlage geendet. Der dank eines Protected Ranking im Hauptbewerb spielende Steirer musste sich beim Masters-1000-Turnier in Madrid dem US-Amerikaner Brandon Nakashima mit 3:6,5:7 geschlagen geben, präsentierte sich vor dem Sandplatzklassiker in Rom aber durchaus konkurrenzfähig.

Auf seinem Lieblingsbelag Sand vergab Ofner zwei Tage nach dem souveränen Auftaktsieg über den Qualifikanten Hugo Gaston gleich im ersten Game einen Breakball. Der starke Aufschläger Nakashima hingegen, Nummer 32 der Welt, nutzte seinen ersten und einzigen im sechsten Game und servierte schließlich zum 6:3 aus. Im zweiten Durchgang konnte Ofner seinen Kontrahenten deutlich mehr fordern, erlaubte sich im Tiebreak aber zwei Fehler zu viel und ging im ersten Duell der beiden schließlich als Verlierer vom Platz.

Für den 28-Jährigen war es der erste Auftritt auf höchster Ebene seit dem vergangenen Spätsommer. Nach Operationen an beiden Fersen war Ofner erst im März wieder ins Turniertennis eingestiegen und absolvierte vier Challenger-Auftritte. Aktuell liegt er auf Platz 153 der Weltrangliste.