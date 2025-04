Ofner im Menorca-Viertelfinale out, Neumayer aufgestiegen

Von: apa

Im Viertelfinale beim ATP100-Challenger auf Menorca ist am Freitag für Tennis-Ass Sebastian Ofner Endstation gewesen. Der 28-jährige Steirer verlor gegen den als Nummer sieben gesetzten Litauer Vilius Gaubas (ATP-179.) nach 106 Minuten 6:7(2),2:6 und verpasste damit wie auch schon in der Vorwoche in Girona die Vorschlussrunde. Ins Halbfinale zog dafür Lukas Neumayer ein, der den Dänen Elmer Möller nach etwas mehr als eineinhalb Stunden 6:3,6:4 bezwang.

Ofner vergab im ersten Satz bei 5:4 drei Satzbälle, im zweiten Durchgang gab er zum 1:2 und 2:5 den Aufschlag ab. Nächste geplante Station ist nun der Challenger nächste Woche in Madrid. Zuvor kämpft er allerdings noch im Doppel am Samstag im Finale um den Titelgewinn.

Neumayer will das Endspiel im Einzel erreichen, als letzte Hürde auf dem Weg dorthin steht ihm am Samstag (2. Partie nach 11.00 Uhr) der 25-jährige Spanier Pol Martin Tiffon im Wege, der sich im Ranking als 240. in ähnlichen Sphären wie der ÖTV-Akteur (208.) befindet.