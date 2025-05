Ofner qualifiziert sich für ATP-1000-Turnier in Rom

Von: apa

Sebastian Ofner hat sich am Dienstag für das mit 8,055 Mio. Euro dotierte Masters-1000-Tennisturnier in Rom qualifiziert. Der fast 29-jährige Steirer besiegte den Deutschen Yannick Hanfmann in der zweiten Qualifikationsrunde nach einem umkämpften ersten Satz nach 89 Minuten 7:6(1),6:2 und spielt damit zum zweiten Mal in Folge im Hauptbewerb im Foro Italico. Insgesamt ist es erst die achte “main draw” für Ofner auf dem zweithöchsten Tour-Level.

Seinen Gegner erfährt Ofner erst nach Zulosung der Qualifikanten. Fix ist, dass jeder der zwölf Qualifikanten im Falle eines Auftaktsieges in Runde zwei auf einen Gesetzten trifft. Im Spiel gegen Hanfmann hatte Ofner im ersten Satz schon bei 5:4 zwei Satzbälle, musste aber noch ins Tiebreak, das er dann dominierte. Mit Breaks zum 2:0 und 4:1 waren im zweiten Durchgang schnell die Weichen zum Sieg gestellt.