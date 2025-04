Ofner steht auch auf Menorca im Viertelfinale

Von: apa

Österreichs bestplatzierter Tennis-Spieler, Sebastian Ofner, steht beim ATP100-Challenger auf Menorca wie in der Vorwoche in Girona im Viertelfinale. Der als Nummer zwei gesetzte Steirer besiegte am Donnerstag den Spanier Javier Barranco Cosano (ATP-257.) nach rund 92 Minuten 6:1,7:6(0). Mit Lukas Neumayer überstand wenig später auch ein zweiter ÖTV-Profi seine Achtelfinal-Hürde, der 22-jährige Salzburger schlug den Argentinier Pedro Cachin 7:6(2),6:0.

Im Ranking schiebt sich Ofner, der nach seiner fast siebenmonatigen Verletzungspause bisher noch kein “geschütztes Ranking” genutzt hat, wieder gen Top 130. Ofner hatte vor allem im zweiten Satz Mühe, als er bei 5:4 einen Matchball vergab und dann mit dem achten Breakball gegen sich das 5:5 zulassen musste. Im Tiebreak war der 28-Jährige dann aber ungefährdet.