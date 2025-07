Ofner unterliegt zum Båstad-Auftakt Džumhur in zwei Sätzen

Von: apa

Sebastian Ofner hat beim ATP250-Tennisturnier in Båstad gleich zum Auftakt verloren. Der 29-Jährige unterlag am Dienstag in Runde eins dem als Nummer sieben gesetzten Damir Džumhur aus Bosnien-Herzegowina nach eineinhalb Stunden mit 4:6,4:6. Als vierte Partie des Tages war am Center Court nach erfolgreicher Qualifikation noch Filip Misolic gegen den Dänen Elmer Møller im Einsatz.

Ofner musste im ersten Satz nach einem Doppelfehler das Break zum 3:4 hinnehmen. Bei 4:5 bekam er mit zwei Breakbällen die Chance, den verlorenen Aufschlag zurückzuholen, vergab aber beide. Im zweiten Durchgang ging Ofner mit Break 3:1 in Führung, Džumhur erwies sich an diesem Tag aber als zu stark, nahm dem Steirer zum 3:4 und 5:4 das Service ab und servierte zum Matchgewinn aus. Ofner hatte zuvor erst einmal gegen Džumhur gespielt, vor sechs Jahren hatte es in der Qualifikation beim Hallenturnier in Moskau ebenfalls eine Niederlage gesetzt.