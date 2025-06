OKC glich nach Sieg gegen Indiana in NBA-Finals aus

Von: APA/dpa

Die Oklahoma City Thunder haben in den NBA-Finals ausgeglichen. Gegen die Indiana Pacers holte der Favorit ein 123:107 und brachte die große Führung im Gegensatz zum Auftaktspiel der “best of seven” dieses Mal ohne Schwierigkeiten ins Ziel. Shai Gilgeous-Alexander kam auf 34 Punkte und war damit bester Werfer der Partie. Das Auftaktspiel hatte OKC trotz 15 Punkten Vorsprung im Schlussviertel in letzter Sekunde noch aus der Hand gegeben.

“Wir haben die Gelegenheit genutzt, besser zu werden. Das haben wir das ganze Jahr schon gemacht. Jetzt müssen wir uns vorbereiten auf das dritte Spiel”, sagte OKC-Profi Gilgeous-Alexander nach dem Heimspiel.

Beide anstehenden Partien in Indianapolis

Die beiden anstehenden Partien finden in Indianapolis statt. Für die Meisterschaft im “best of seven” braucht ein Team vier Siege. Als bestes Team der Hauptrunde und nach dominierenden Vorstellungen in den Playoffs ging OKC als Favorit in die Final-Serie, die Niederlage zum Start war eine Überraschung.

“Basketball ist ein Spiel voller Höhen und Tiefen. Eine Saison ist voller Höhen und Tiefen, eine Serie ist voller Höhen und Tiefen. Es geht darum, wer da etwas besser raus kommt”, sagte Gilgeous-Alexander. “Wir dürfen es uns nicht gemütlich machen. Wir müssen auf die Kleinigkeiten achten und uns bereitmachen für die nächste Gelegenheit.”