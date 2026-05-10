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Gilgeous-Alexander glänzte einmal mehr

Oklahoma stürmt weiter durch die NBA-Play-offs

Sonntag, 10. Mai 2026 | 09:44 Uhr
Gilgeous-Alexander glänzte einmal mehr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/HARRY HOW
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Von: APA/dpa

Die Oklahoma City Thunder stürmen in der NBA durch die Play-offs Richtung Titelverteidigung. Das Team um Starspieler Shai Gilgeous-Alexander gewann auch das dritte Spiel seiner Viertelfinalserie bei den Los Angeles Lakers deutlich mit 131:108. Nun fehlt nur noch ein Sieg vor dem Einzug ins Conference-Finale. Enger geht es in der Serie zwischen den Detroit Pistons und Cleveland Cavaliers zu, nach zwei knappen Niederlagen gewannen die Cavaliers ihr erstes Heimspiel mit 116:109.

In einer lange hin und her wogenden Partie überzeugte vor allem James Harden in der Schlussphase mit drei wichtigen Treffern. Topscorer war Clevelands Donovan Mitchell mit 35 Punkten. Bei Detroit, das in der ersten Play-off-Runde die Orlando Magic dramatisch ausgeschaltet hatte, glänzte vor allem Cade Cunningham. Dem Jungstar glückte ein Triple Double mit 27 Punkten sowie jeweils zehn Assists und Rebounds.

In Los Angeles hatte der amtierende Meister zumindest eine Halbzeit lang Probleme, unter anderem verteidigten die Lakers erneut stark gegen Gilgeous-Alexander. Doch nach der Pause steigerte sich Oklahoma City und zog entscheidend davon. Ajay Mitchell mit 24 Punkten und zehn Assists sowie Gilgeous-Alexander mit 23 Zählern und neun Assists trugen die Offensive. Den Lakers fehlte der verletzte Topscorer Luka Doncic. Altstar LeBron James erzielte bei schwacher Wurfquote 19 Punkte und kam auf acht Assists und sechs Rebounds.

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