Oklahoma und Indiana mit Siegen in der NBA

Von: APA/dpa

Die Oklahoma City Thunder und Indiana Pacers haben in den NBA-Play-offs wichtige Siege gefeiert. Die Thunder holten bei den Denver Nuggets in Colorado mit einem 92:87 den zweiten Sieg und glichen die hart umkämpfte Play-off-Serie damit aus. In Indiana dominierten die Pacers die Cleveland Cavaliers und führten beim 129:109 zur Halbzeit mit 41 Punkten Vorsprung. In der Serie führt Indiana 3:1 und braucht noch einen weiteren Sieg zum Aufstieg in die Eastern-Conference-Finals.

Mit der hohen Halbzeitführung stellten die Pacers einen NBA-Rekord ein, und das, obwohl Bennedict Mathurin schon im ersten Viertel wegen einer Tätlichkeit disqualifiziert wurde. Er schlug seinen Gegner De’Andre Hunter mit der Faust auf die Brust. Die Pacers hatten die Partie zwei Tage nach dem 104:126 im dritten Spiel der Serie dennoch zu jeder Zeit im Griff. Bester Werfer der Gastgeber war Pascal Siakam mit 21 Zählern.

Oklahoma City gab zwischenzeitlich 15 Punkte Vorsprung aus der Hand und hatte im dritten Viertel große Schwierigkeiten mit den Gastgebern, ging im Schlussviertel aber wieder in Führung und lag 20 Sekunden vor Schluss wieder sieben Zähler voran. Bester Werfer war Nikola Jokic mit 27 Punkten, 13 Rebounds und drei Assists für die Nuggets. Shai Gilgeous-Alexander verbuchte 25 Punkte, sechs Rebounds und sechs Vorlagen für OKC.

NBA-Ergebnis vom Sonntag – Play-off, 2. Runde (“best of seven”): Eastern Conference: Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 129:109. Stand in Serie: 3:1; Western Conference: Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 87:92. Stand: 2:2