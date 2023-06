Olang wird zur Wiege des Beachvolleyballs

Olang – Das reisende Südtiroler Beachvolleyballturnier kam zur zweiten Etappe in die wunderschöne Kulisse des Olanger Schwimmbads, das vom Ssv Bruneck Volleyball ausgerichtet wurde. Am Samstag fand die mit Spannung erwartete Mixed-Etappe statt, am Sonntag die Jugendetappen U13 und U15. Am Samstag boten die Sportlerinnen und Sportler einen tollen Tag im Beachvolleyball, fünfzehn Paare gingen auf den Platz, darunter junge Talente mit nationaler und internationaler Erfahrung.

Der Sieg ging an das bewährte Paar Hanni Theo und Burgmann Lea, die mit ihrer Erfahrung Berger Thomas und Mairhofer Julia im Finale mit 2:0 (21:17/21:15) bezwangen. Den dritten Stockerlplatz sicherten sich Riva Sarah und Zöschg Laurin durch einen 2:0-Sieg gegen Zöschg Mavie Leoni und Berger Martin (15:12/15:12).

Am Sonntag gingen in Olang 46 Nachwuchsteams an den Start und sorgten für ein spannendes Turnier mit vielen Überraschungen. In der Kategorie U13 siegten Dollinger Anja und Dollinger Nina mit 2:1 (15:07/12:15/11:05) gegen Kofler Lee Laura und Breitenberger Eva Marie. In der Kategorie U15 weiblich ging der Sieg an Obletter Lena und Brugger Romy, die sich mit 2:0 (15:12/15:11) gegen Kob Anna und Fracaro Eva durchsetzten. In der Kategorie U15 männlich siegten Mutschlechner Felix und Guerra Matteo Tobias mit 2:0 (15:06/15:05) gegen Götsch Manuel und Weiss Alexander.

Die Ergebnisse:

Mixed:

1° Hanni Theo – Burgmann Lea

2° Berger Thomas – Mairhofer Julia

3° Riva Sarah – Zöschg Laurin

4°Zöschg Mavie Leoni – Berger Martin

U13W

1° Dollinger Anja – Dollinger Nina

2° Kofler Lee Laura – Breitenberger Eva Marie

3° Gostner Laura – Ambach Laura

4° Köfele Magdalena – Munaretto Giulia

U15M:

1° Mutschlechner Felix – Guerra Matteo Tobias

2° Götsch Manuel – Weiss Alexander

3° Kofler Lee Alexander – Stuppner Moritz

4° Poli Federico – Körner Nicola

U15W:

1° Obletter Lena – Brugger Romy

2° Kob Anna – Fracaro Eva

3° Rubatscher Ailin – Irsara Lena

4° Marin Nora Giada Monika – Aichner Christa

Die nächste Etappe führt hoch hinaus, und zwar nach San Cassiano in Badia (1600 m ü.d.M.). Die dritte Etappe ist die perfekte Gelegenheit, um die beiden im Bau befindlichen nagelneuen Plätze offiziell einzuweihen. Am Samstag werden die weiblichen U14- und U18-Kategorien antreten. Am Sonntag sind die U16-Frauen, -Frauen und -Männer an der Reihe. Der Termin ist der 8. und 9. Juli. Die Anmeldung ist bis 18.00 Uhr am Mittwoch vor dem Turnier unter www.beachcup.it möglich.