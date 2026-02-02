Aktuelle Seite: Home > Sport > Olympia-Abfahrt auf Stelvio definitiv ohne Marco Schwarz
Olympia-Abfahrt auf Stelvio definitiv ohne Marco Schwarz

Montag, 02. Februar 2026 | 15:08 Uhr
Ski-Allrounder Marco Schwarz wird die Olympia-Abfahrt in Bormio nicht bestreiten. Der Kärntner verzichtete auf die ab Mittwoch angesetzten Trainings auf der Stelvio, auf der er sich Ende 2023 bei einem Sturz schwere Knieblessuren zugezogen hatte. Schwarz fokussiere sich voll auf den Slalom der Kombination und den Super-G, bestätigte der österreichische Skiverband (ÖSV) einen Kronenzeitung-Bericht. Der 30-Jährige habe einen Tag in Bad Kleinkirchheim trainiert, nun in Saalbach.

Damit scheint die ÖOC-Aufstellung für die für Samstag geplante Olympia-Abfahrt der Männer fix. Es sollten demnach Vincent Kriechmayr, Daniel Hemetsberger, Stefan Babinsky und Raphael Haaser starten. Für Schwarz wird es rennmäßig am nächsten Montag mit der Teamkombination losgehen, für Mittwoch nächster Woche ist der Super-G angesetzt. Auch für den Riesentorlauf am Samstag nächster Woche, 14. Februar, ist der Sieger von Alta Badia eingeplant.

