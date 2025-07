Olympiadritte Pilz gibt in Chamonix Weltcup-Comeback

Pilz steigt wieder in den Weltcup ein

Von: apa

Auf den Heimweltcup in Innsbruck hat Jessica Pilz wegen einer langwierigen Fingerverletzung noch verzichten müssen, in Chamonix wird sie nun am Wochenende im Vorstieg ihr Weltcup-Comeback geben. “Die Pause hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Ich mag nicht mehr zuschauen”, sagte das 28-jährige Kletter-Ass. Auch wenn die Fingerentzündung noch nicht ganz ausgeheilt und die Form nicht wie gewünscht sei.

“Aber das ist mir bewusst, und mit dem Ergebnis kann ich dann auch leben bzw. weiß es richtig einzuschätzen. Mir ist einfach nur wichtig, dass ich wieder in einem Wettkampf dabei sein kann.” KVÖ-Nationalcoach Fabian Leu erklärte, dass es das große Ziel von Pilz sei, bei den Weltmeisterschaften Ende September in Seoul anzutreten.