Olympische Flamme erleuchtet Brixen

Brixen – Brixen erlebte heute einen emotionalen und bedeutungsvollen Moment mit dem Durchzug der Olympischen Flamme der Olympischen Winterspiele Mailand–Cortina 2026. Im Herzen der Stadt verwandelte sich der Domplatz in einen Ort der Begegnung und des gemeinsamen Erlebens, an dem Sport, Gemeinschaft und olympische Werte in einem Bild zusammenfanden, das in Erinnerung bleiben wird.

Einen der eindrucksvollsten Momente des Tages prägte Kristian Ghedina, Legende des alpinen Skisports und heute Bürger von Brixen, der mit der Olympischen Fackel vor dem Dom festgehalten wurde. Eine symbolische Geste, die Vergangenheit und Zukunft des italienischen Sports miteinander verband und die Beziehung der Stadt zum Weg hin zu den Olympischen Winterspielen 2026 weiter stärkte.

Insgesamt wechselten sich 16 Fackelträgerinnen und Fackelträger entlang der Strecke durch die Stadt ab – jede und jeder von ihnen mit einer eigenen Geschichte und einer Botschaft, die die olympischen Werte Respekt, Einsatz, Inklusion und Teamgeist verkörpert. Dem Moment zusätzliche Tiefe verlieh die Anwesenheit mehrerer Brixner Sportlerinnen und Sportler, die in der Vergangenheit an Olympischen Spielen teilgenommen haben, darunter Laura Letrari, Christian Obrist, Marco Andreatta und Umberto Prato. Ihre Gesichter und Geschichten zeugen von der engen Verbindung zwischen Brixen und dem Spitzensport.

Große Begeisterung herrschte vor allem bei den jüngsten Besucherinnen und Besuchern: Den anwesenden Kindern wurde die olympische Maskottchenfigur überreicht, wodurch das Warten zu einem Moment der Freude wurde und auch für die jüngeren Generationen die Bedeutung der Reise der Flamme greifbar wurde. Eine einfache, aber wirkungsvolle Geste, die den olympischen Geist unmittelbar erlebbar machte.

„Der Durchzug der Olympischen Flamme durch Brixen war ein authentischer Moment gemeinschaftlicher Teilnahme“, kommentiert Werner Zanotti, Direktor der Brixen Tourismus Genossenschaft. „Zu sehen, wie sich der Domplatz mit Leben füllt, Kinder voller Begeisterung dabei sind und ein großer Champion wie Kristian Ghedina die Fackel ins Herz der Stadt trägt, macht die olympischen Werte unmittelbar erlebbar“, ergänzt Sara Dejakum, Stadträtin für Tourismus der Gemeinde Brixen.

Auch Kristian Ghedina selbst betonte die persönliche Bedeutung dieses Augenblicks: „Fackelträger ausgerechnet in Brixen zu sein, war eine große Ehre. Es ist die Stadt, die ich für mich und meine Familie als Zuhause gewählt habe, und die Olympische Flamme hier zu tragen, hatte eine besondere Bedeutung – menschlich noch vor der sportlichen.“

Die Reise der Olympischen Flamme in Richtung Mailand–Cortina 2026 setzt damit ihren Weg durch Italien fort, entzündet symbolisch Städte und Regionen und hinterlässt auch in Brixen eine Spur aus gemeinsam erlebten Emotionen und kollektiver Erinnerung.