Paul-Tschurtschenthaler-Platz wird zum Fan Village

Olympische Spiele: Public Viewing in Bruneck

Dienstag, 03. Februar 2026 | 15:19 Uhr
Gemeinde Bruneck
Bruneck – Elf Kilometer von der Südtirol Arena in Antholz entfernt, wird in Bruneck auf dem zentralen Paul-Tschurtschenthaler-Platz derzeit ein Fandorf (Fan village) eingerichtet, in dem die spannendsten Momente der Olympischen Winterspiele 2026 miterlebt und alle Wettbewerbe live verfolgt werden können.

Der Start fürs Public Viewing erfolgt mit der Eröffnungsfeier am 6. Februar. Anschließend wird das Fandorf täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr zugänglich sein. Auf einer Großleinwand können die Olympischen Bewerbe live mitverfolgt werden. Zudem wird Gästen, Einheimischen und Fans aus aller Welt ein abwechslungsreiches Programm, lokale kulinarische Köstlichkeiten und tägliche Interviews mit Sportlerinnen und Sportlern geboten. Zudem stellen lokale Sportvereine ihre Aktivitäten vor Ort präsentieren können, beinhaltet.

“Die Resonanz der Bevölkerung und der Sportfans auf die Ankunft der olympischen Fackel in Bruneck am 27. Jänner hat uns gezeigt, dass die Erwartungen an diese historischen Olympischen Winterspiele in Südtirol sehr groß sind”, betont der Präsident des Tourismusverbandes Bruneck Martin Huber.

Der überdachte Pavillon in Bruneck wird mit gemeinsam mit jenem in Bozen das einzige Public Viewing der Olympischen Winterspiele: “Es ist uns wichtig, die richtige Atmosphäre für die Menschen und für diejenigen, die aus der ganzen Welt anreisen, zu schaffen, damit alle dieses außergewöhnliche Sportereignis mit Freude, Gelassenheit und im Austausch erleben können”, sagt Huber. Informationen und Öffnungszeiten des Fandorfes in Bruneck sind online abrufbar.

