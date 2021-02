Online Stage mit Karate-Meister Comparelli

Mühlbach – Karate-Meister Fabrizio Comparelli bringt bei den Jugendlichen und Erwachsenen von Karate Mühlbach die Karate-Herzen zum Brennen.

Fabrizio Comparelli stammt aus Rom und ist eine der Größen des Karate-Stils Wado Ryu (Weg des Friedens), der auch bei Karate Mühlbach praktiziert wird. „Jedes Jahr steht dieses Stage mit Comparelli fix in unserem Kalender, gehört zu unseren Saisonhöhepunkten und ist wesentlich für unser Wachstum im Verständnis und in der Qualität der Bewegungsabläufe, die das Wado Ryu auszeichnen“, so das Trainerduo Martin Pezzei und Silke Marcher. Auch wenn in dieser herausfordernden Saison ein derartiger Lehrgang nur online möglich ist, konnten die Jugendlichen und Erwachsenen doch viel von den Anregungen des Karate-Meisters lernen. „Fast drei Stunden Training, aber wir werden die gesamte Saison davon profitieren“, so eine Jugendliche im Anschluss an das Stage.

Wado Ryu

Der Karate-Stil „Wado Ryu“ wurde von Hironori Otsuka (1892 – 1982) gegründet und gehört zu den vier großen Karate-Stilen. Dieser Stil zeichnet sich vor allem durch den Grundsatz „minimaler Aufwand bei maximaler Effizienz“ aus, weshalb darauf geachtet wird, dass keine überflüssigen Bewegungen und kein überflüssiger Kraftaufwand in den Positionen und Techniken vorkommt – darauf ist Meister Comparelli in besonderer Weise eingegangen.

Das Wado Ryu charakterisiert sich auch dadurch, dass nicht Kraft gegen Kraft eingesetzt wird, d.h. es wird nicht entgegen der Kraft des Gegners gearbeitet – vielmehr geht es um geschicktes Ausweichen, fließende Bewegungen, das Umlenken des Angriffs und anschließend oder gleichzeitig den Konter durch Hebel, Wurf-, Tritt- oder Schlagtechniken sowie das Zielen auf sogenannte Vitalpunkte.

Online-Stage

„Hätte es diesen Virus vor 20 Jahren gegeben, wäre dieser Online-Lehrgang gar nicht möglich gewesen und viele Kontakte wären abgebrochen.“ Mit diesen Worten hat Comparelli sein Stage begonnen und uns damit einmal mehr vor Augen geführt, dankbar für die technischen Möglichkeiten zu sein und vor allem diese auch zielführend zu nutzen.

Der Lehrgang mit Fabrizio Comparelli hatte zwei Teile – während im ersten Teil vor allem auf die Grundlagen eingegangen und jene Elemente trainiert wurden, die bei allen Kata (festgesetzte Abfolge von Techniken) wesentlich sind, zeichnete sich der zweite Teil durch Bewegungsabläufe aus, die es nur im Wado Ryu gibt und die diesen Stil so effektiv machen.

Für die Athleten von „Karate Mühlbach“ war dieses Stage nicht nur eine hervorragende Vorbereitung auf die anstehende Gürtelprüfung und auf geplante Online-Wettkämpfe, sondern vor allem eine „Schule für das Herz“, wie es ein Teilnehmer beschrieben hatte, da das Feuer, das in Meister Comparelli für die Kampfkunst Karate brennt, auch die Herzen der Athleten von Karate Mühlbach erfasst hat.