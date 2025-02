Overtime-Niederlage für dezimierte Rittner Buam SkyAlps

Von: ka

Kitzbühel – Die Rittner Buam SkyAlps haben es im Moment nicht einfach, seit Beginn der Master Round fehlen bei den Blau-Roten immer wieder wichtige Spieler. So war es auch am Samstagabend beim Auswärtsspiel gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel, das die tapfer kämpfenden Rittner am Ende in der Overtime mit 2:3 verloren.

Im Sportpark von Kitzbühel kam erstmals nach sieben Minuten richtig Spannung auf, als die Gastgeber in Überzahl agierten. Im Penaltykilling leisteten die Rittner Buam SkyAlps aber eine ganz starke Arbeit und ließen keinen gefährlichen Schuss bis zu Goalie Furlong durchkommen. Offensiv traten die Blau-Roten, die weiterhin auf Cuglietta, Lang, Prast, Soracreppa und Kevin Fink verzichten mussten, im Startdrittel aber nur selten in Erscheinung. So hatten auch die Kitzbüheler Adler die beste Chance des ersten Spielabschnitts, in der 18. Minute tauchte Södergren vor Furlong auf, zielte aus kurzer Distanz aber neben das Tor. Damit blieb es beim Zwischenstand von 0:0.

Wesentlich ereignisreicher wurde das zweite Drittel, in dem Szypula gleich einmal vor Kitzbühel-Goalie Schmidt auftauchte, aber von Bruckner behindert wurde und nicht zum Torabschluss kam (24.). Im folgenden Powerplay gab es für die Buam Nichts zu holen, genau wie wenige Minuten später in einem weiteren Überzahlspiel. In der 29. Minute zeichnete sich Furlong gegen Hochfilzer aus, der allein auf den Rittner Schlussmann zustürmte, aber scheiterte. Dann ging Ritten in Führung: Nach großartiger Vorarbeit von Manuel Öhler – er behauptete sich gleich gegen mehrere Kitzbüheler Verteidiger – setzte er Szypula in Szene, der zum 1:0 einschob (30.34). Kitzbühel kam aber wenige Minuten später zum Ausgleich, wenn auch etwas glücklich. Hochfilzer zog aus der zweiten Reihe ab und traf den Puck dabei genau so, dass er in hohem Bogen am chancenlosen Furlong ins Tor flog (34.41). So blieb es auch nach dem zweiten Spielabschnitt bei einem ausgeglichenen Zwischenstand.

Das Schlussdrittel brachte dann viel Spannung, nach einigen guten Chancen auf beiden Seiten gingen die Gastgeber nämlich in Führung. Wetzl zog von der blauen Linie ab und traf sauber ins Kreuzeck (45.07). Obwohl bei den Rittner Buam sichtlich die Kräfte schwanden, bissen sie noch einmal kräftig auf die Zähne und hielten den Nordtirolern dagegen. In der 48. Minute war Schmidt mit dem Schoner bei einem Distanzschuss von Insam zur Stelle, im Gegenzug musste Ritten dann ein Powerplay killen, machte das aber gewohnt souverän. Die Uhr tickte aber weiter gegen die Buam und in der Offensive wollte ihnen nicht mehr viel gelingen. Dann erzielte Hjorth aber per Schuss von der blauen Linie das vermeintliche 2:2 (57.), es wurde aber nicht gegeben, da Lobis und Kostner Schmidt an der Parade gehindert hatten. Dafür wurde der nächste Treffer gegeben: Insam zog aus der Distanz ab und Manuel Öhler fälschte ab (57.50).

Die Overtime dauerte dann nur 30 Sekunden, ehe Christiansen nach perfekter Vorlage von Ketonen ins Tor traf und den Rittner Buam SkyAlps eine Auswärts-Niederlage zufügte (60.30).

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Rittner Buam SkyAlps 3:2 OT (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Tore: 0:1 Szypula (30.34), 1:1 Hochfilzer (34.41), 2:1 Wetzl (45.07), 2:2 Manuel Öhler (57.50), 3:2 Christiansen (60.30)