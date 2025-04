Owetschkin bricht mit 895. Tor NHL-Rekord von Gretzky

Von: apa

Alexander Owetschkin hat am Sonntag einen neuen Torrekord in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL aufgestellt. Der 39-jährige Stürmer der Washington Capitals traf auswärts bei der 1:4-Niederlage gegen die New York Islanders zum 1:2 und hat nun 895 Tore im NHL-Grunddurchgang erzielt. Der Russe überbot damit die 26 Jahre alte Ausbeute von Wayne Gretzky, der von 1979 bis 1999 auf 894 Treffer gekommen war.

Owetschkin hatte die Bestmarke des 64-jährigen Kanadiers am Freitag eingestellt und nun übertroffen. Gretzky war wie schon zwei Tage zuvor wieder in der Halle und sah, wie der Flügelstürmer vor den Augen seiner Familie in der 28. Minute im Powerplay traf. ‘The Great 8’, wie er in Anlehnung an seine Rückennummer genannt wird, ließ sich fallen, rutschte auf dem Bauch übers Eis und verschwand in einer Traube seiner Teamkollegen.

“Was für ein Moment”

Unter schallenden “Ovi! Ovi”-Sprechchören in der UBS Arena in Elmont wurde das Spiel für rund 20 Minuten unterbrochen, um den historischen Moment zu zelebrieren und Owetschkin den Teppich auszurollen. “Was für ein Moment für das Eishockey, für mich und meine Familie”, sagte der Geehrte. “An meine Mutter, meine Familie, meine wundervolle Frau: Ohne eure Unterstützung würde ich nie hier stehen”. Gratulationen von Mutter Tatjana, als Basketballerin zweifache Olympiasiegerin, und seiner Frau Anastasia wurden eingeblendet, NHL-Boss Gary Bettman und Gretzky hielten Ansprachen.

“Als mich die Leute vor zwei Jahren fragten, ob ich glaube, dass Alex den Rekord brechen wird, sagte ich: ‘Es ist keine Frage ob, sondern wann’. Und wenn er es tut, werde ich dabei sein. Und deshalb bin ich hier”, sagte Gretzky, der glaubt, dass die neue Bestmarke nur schwer zu überbieten sein wird. “Es heißt, Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden, aber ich bin nicht sicher, ob irgendjemand mehr Tore schießen wird.” Gretzky hat 1.487 Spiele für seine 894 Tore benötigt, Owetschkin erzielte in seinem 1.487. NHL-Match seinen 895. Treffer.

“Wir haben Geschichte erlebt”, sagte Bettman. Owetschkin habe “ein einzigartiges Paket aus sprudelnder Persönlichkeit, dynamischer Kraft und überirdischem Talent, den Puck zu schießen”.