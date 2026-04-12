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Mateta führte "Eagles" zum Heimsieg

Palace schlägt Newcastle – Tottenham-Abstieg rückt näher

Sonntag, 12. April 2026 | 17:22 Uhr
Mateta führte \
APA/APA/AFP/BEN STANSALL
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Von: apa

Crystal Palace hat in der englischen Fußball-Premier-League gegen Newcastle nach späten Toren einen 2:1-Heimsieg gefeiert. Jean-Philippe Mateta gelang in der 80. Minute der Ausgleich für die Elf von Oliver Glasner, ehe er in der vierten Minute der Nachspielzeit per Elfer nachlegte. Die “Eagles” schoben sich in der Tabelle somit an Newcastle vorbei auf Rang 13. Bedrohlich näher rückt der Abstieg für Tottenham. Die Spurs verloren in Sunderland 0:1 und sind weiter Drittletzter.

Nordi Mukiele traf nach einer Stunde entscheidend für Sunderland, das Debüt von Roberto de Zerbi als Tottenham-Trainer misslang damit. Kevin Danso wurde in der 70. Minute für den verletzten Cristian Romero eingewechselt. Sechs Runden sind in England noch zu spielen, Tottenham fehlen aktuell zwei Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

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