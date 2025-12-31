Pallitsch Zweiter im Silvesterlauf von Peuerbach

Von: apa

Raphael Pallitsch hat beim 43. internationalen Silvesterlauf in Peuerbach den zweiten Platz belegt. Er musste sich am Mittwoch nach 6.800 m in 19:19,09 Min. nur dem Deutschen Florian Bremm geschlagen geben, der zum dritten Mal in Folge gewann (19:09,04). Fünfter wurde Andreas Vojta (19:22,75). Bei den Frauen behielt nach 5,1 km die Slowenin Marusa Mismas Zrimsek in 15:46,39 Min. vor der Kenianerin Jepkosgei Biwot die Oberhand, Lotte Seiler landete auf Platz sechs (16:42,70).

Der 35-jährige Pallitsch, österreichischer Rekordhalter auf mehreren Distanzen, war erstmals in Peuerbach am Start. “Die Stimmung ist ein Traum. Als es zum Endspurt gekommen ist, habe ich so viele Raphi-Rufe gehört, das motiviert so ungemein”, sagte Pallitsch.

Julia Mayer verpasste den im Rahmen des Silvesterlaufes auf der Wiener Ringstraße angepeilten österreichischen Rekord im 5-km-Straßenlauf von Carina Reicht (15:40 Min.). Die ÖLV-Marathonrekordlerin benötigte bei starkem Wind für die totale Distanz von 5.350 m 17:48 Minuten, siegte aber deutlich. Um die Zeit nach 5 km rauszustoppen, hatten die Veranstalter eine Zwischenmarke nach internationalen Vorgaben vermessen. Bei den Männern war Mario Bauernfeind in 15:31 erfolgreich.