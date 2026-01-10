Parallel-Riesenslalom: Snowboarder Fischnaller siegt in Scuol

Von: luk

Villnöss/Scuol – Der Villnösser Snowboarder Roland „Fisch“ Fischnaller hat beim Parallel-Riesenslalom in Scuol/Engadin erneut seine Klasse gezeigt. Der 45-Jährige gewann das Weltcup-Rennen und steht damit praktisch sicher vor seiner siebten Teilnahme an Olympischen Winterspielen.

Fischnaller setzte sich im Finale gegen seinen italienischen Teamkollegen Mirko Felicetti durch, nachdem er zu Beginn noch zurückgelegen war. Rang drei ging an den Slowenen Tim Mastnak vor dem Bulgaren Radoslav Jankow.

Nach einem bewusst verzögerten Einstieg in die Saison zahlt sich die Formkurve nun aus. Neben Aaron March und Maurizio Bormolini dürften auch Fischnaller und Felicetti ihr Olympia-Ticket gelöst haben.