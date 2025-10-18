Aktuelle Seite: Home > Sport > Parasportler Lässer holt auch Weltmeistertitel im Bahnrad
Parasportler Lässer holt auch Weltmeistertitel im Bahnrad

Samstag, 18. Oktober 2025 | 11:02 Uhr
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Para-Radsportler Franz-Josef Lässer hat seinem Weltmeistertitel im Einzelzeitfahren auf der Straße nun auch noch einen WM-Titel auf der Bahn folgen lassen. Im Ausscheidungsrennen der C5-Kategorie war der 24-jährige Steirer auf der früheren Olympiabahn von Rio de Janeiro unter 18 Startern der stärkste Fahrer des Tages. “Ich habe die ganze Saison auf dieses Rennen abgestimmt und der zweite Titel in diesem Jahr ist echt der Wahnsinn”, jubelte Lässer.

