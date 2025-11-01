Paris-Halbfinale: Miedler/Cabral out – 125er-Titel für Kraus

Von: apa

Tennis-Profi Lucas Miedler hat sein erstes Doppel-Halbfinale auf Masters-1000-Ebene verloren. Der Niederösterreicher unterlag am Samstag beim Hallenturnier in Paris mit dem Portugiesen Franicsco Cabral in einer Neuauflage des auch verlorenen Wien-Finales Julian Cash/Lloyd Glasspool (2) 4:6,7:5,7:10. Die zwei Briten nehmen in der Weltrangliste die ersten zwei Ränge ein. In Cali/Kolumbien holte indes Sinja Kraus ihren ersten WTA125-Titel, die Wienerin klopft an den Top 100 an.

Die 23-Jährige gewann am Samstag zunächst ihr am Vortag witterungsbedingt nach zwei Sätzen vertagtes Halbfinale gegen die Argentinierin Jazmin Ortenzi nach Matchball-Abwehr mit ihrem eigenen siebenten Matchball und nach gesamt 2:48 Stunden 5:7,6:3,7:6(6), ehe sie im Endspiel die Ungarin Panna Udvardy in 64 Minuten mit 6:2,6:0 abfertigte. Ortenzi war im Viertelfinale gegen Julia Grabher kampflos weitergekommen, da die Vorarlbergerin wegen einer Bauchmuskelblessur w.o. gab. Kraus arbeitete sich im Liveranking auf ihr bisheriges Karrierehoch von Position 107 vor.

Miedler/Cabral wiederum sind im Doppel-Race 2025 Elfte und suchen nächste Woche beim 250er-Turnier in Athen nach weiterem Punktezuwachs. In der griechischen Hauptstadt schon ausgeschieden ist Filip Misolic. Österreichs Nummer eins verlor in der ersten Qualifikationsrunde topgesetzt dem Slowaken Alex Molcan 3:6,7:6(3),1:6.