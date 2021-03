Parlament setzt sich für Alex Schwazer ein

Bozen – Parteiübergreifend machen sich derzeit Parlamentarier in Rom für eine Teilnahme von Alex Schwazer an Olympischen Sommerspielen in Tokio stark.

Ein Beschlussantrag der Kommission für Kultur und Sport – eingebracht vom SVP-Abgeordneten Manfred Schullian – ruft die Regierung und das italienische Olympische Komitee dazu auf, sich für den Geher aus Kalch nach dessen Freispruch stark zu machen.

Alex Schwazer ist noch bis 2024 für Wettkämpfe gesperrt. Die Bestrebungen im römischen Parlament sollen das Internationale Olympische Komitee dazu bewegen, seinen Fall aufzurollen und neu zu bewerten. Wäre damit ein positiver Ausgang verknüpft, könnte der Geher aus Kalch an den nächsten Sommerspielen teilnehmen.