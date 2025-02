Patrick Braunhofer holt erstes EM-Gold für Italien

Von: mk

Martell – Patrick Braunhofer kam, sah und siegte! Mit einer phänomenalen Leistung – sei es auf den Skiern, sei es am Schießstand – hat der 26-Jährige aus Ridnaun am Samstag den Verfolgungswettkampf im Rahmen der Offenen Biathlon Europameisterschaften in Martell gewonnen. Silber schnappte sich der Norweger Isak Frey, Bronze ging an dessen Landsmann Sverre Dahle Aspenes.

Der vorletzte Wettkampftag bei den Offenen Biathlon Europameisterschaften im Biathlonzentrum Grogg in Martell hätte aus Südtiroler Sicht nicht besser enden können. Mit Patrick Braunhofer kürte sich nämlich nur wenige Stunden nach dem Bronzegewinn von Linda Zingerle ein Skijäger aus der nördlichsten Provinz Italiens zum neuen Champion in der Verfolgung. Mit 35 Sekunden Rückstand auf Sprint-Sieger Sivert Guttorm Bakken ging „Brauni“ ins Rennen – holte mit einer starken Langlauf-Performance und fehlerfreien Leistung am Schießstand jedoch Runde um Runde auf.

Nach dem ersten Schießen lagen die Norweger Isak Frey und Vetle Sjaastad Christiansen in Führung, Braunhofer hatte zu diesem Zeitpunkt als Neunter bereits sieben Positionen gutgemacht. Nach der zweiten Schießprüfung musste Christiansen in die Strafrunde und Braunhofer verbesserte sich weiter auf den zweiten Rang hinter Frey. Als der Führende und der auf der dritten Schleife mittlerweile auf Rang zwei vorgepreschte Sverre Dahlen Aspenes am Schießstand neuerlich patzten, nutzte der Südtiroler die Gunst die Stunde. Braunhofer ging in Führung, verteidigte diese auch beim letzten Stehendanschlag souverän und lief wenig später zur Freude der Hunderten Fans und vor den Augen von Landeshauptmann Arno Kompatscher und dessen Stellvertreterin Rosmarie Pamer, sowie IBU-Vorstandsmitglied Nathalie Santer, nach 34.27,2 Minuten als Erster über die Ziellinie.

„Brauni“ überholt Vater Christian Braunhofer

„Was soll ich sagen, mir fehlen die Worte. Endlich habe ich hier in Martell mein Biathlon zeigen können und heute (am Samstag, Anm. d. Red.) hat alles perfekt geklappt. Ich wusste, dass wenn das Schießen passt, ich weit vorne landen kann. Beim letzten Schießen habe ich die Fans gehört nach jedem Treffer, das war hart. Besonders freut mich, dass ich jetzt meinen Vater, der eine Medaillen bei Junioren-Europameisterschaften gewonnen hat, überholt habe“, strahlte der frischgebackene Europameister im Ziel, der gleichzeitig auch das erste EM-Gold für Italien geholt hatte.

Silber ging an Isak Frey, der am Mittwoch im Einzelwettkampf triumphiert hatte. Auch die Bronzemedaille holte ein norwegischer Biathlet, nämlich Sverre Dahlen Aspenes. Ein wenig unter gingen im Trubel um Braunhofer zwei weitere starke Ergebnisse italienischer Skijäger. Iacopo Leonesio, der auch im dritten Wettkampf in Ridnaun alle Scheiben traf, wurde Fünfter, während Nicola Romanin die Verfolgung an siebter Stelle beendete. Nicolò Betemps klassierte sich an 24. Stelle, für Christoph Pircher aus Terlan (49.) gab es hingegen keine Punkte mehr.

Die Offenen Biathlon Europameisterschaften in Martell gehen am Sonntag mit den Staffeln zu Ende. Ab 10.45 Uhr sind im Biathlonzentrum Grogg die Skijägerinnen im Einsatz, um 13.45 Uhr fällt hingegen der Startschuss für die Staffel der Männer.

IBU Open European Championships Biathlon Martell – Verfolgungswettkampf Männer (12,5 km):

1. Patrick Braunhofer ITA 34.27,2 Minuten/0 Schießfehler

2. Isak Frey NOR +22,7/2

3. Sverre Dahlen Aspenes NOR +37,5/4

4. Sivert Guttorm Bakken NOR +46,3/3

5. Iacopo Leonesio ITA +1.14,3/0

Biathlon Europameisterschaften Martell – Programm:

Sonntag, 2. Februar 2025

10.45: Staffel Frauen; 13.45: Staffel Männer