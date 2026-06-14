Pederzolli stoppt Cona, Psenner behält die Nerven

Von: luk

Völs/Rungg – Tommaso Pederzolli von Tennis Levico und die junge TC Rungg-Spielerin Laura Psenner haben die dritte Etappe der Mountain Tennis Trophy by Banca Generali beim ASV Völs gewonnen. Vor der beeindruckenden Kulisse setzten sich die beiden in einem hochklassig besetzten Teilnehmerfeld durch.

Die Südtiroler bleiben damit auch nach der dritten Etappe der Trophy weiter ohne Open-Sieg. David Simoncelli in St. Ulrich, Andrea Motta in Kaltern und jetzt Perderzolli. Bei den Girls dagegen sicherte sich nach Verena Hofer und Linda Mair mit der Traminerin Psenner erneut eine waschechte Südtirolerin den Pokal.

Die dritte Station der fünften Mountain Tennis Trophy ist fest in der Hand der Favoriten geblieben. 94 Herren und 36 Damen waren angetreten. Im Herren-Open setzte sich der Trentiner Tommaso Pederzolli im Finale gegen das große Nachwuchstalent des TC Rungg, Mattia Cona ,mit 6:2, 6:2 durch. Der 27-Jährige präsentierte sich auf der Anlage in Peterbühel als äußerst konstanter und nervenstarker Akteur, der vor allem mit starken Returns und hoher Laufbereitschaft überzeugte.

Cona, der als eines der größten Talente des italienischen Tennissports gilt, versuchte von Beginn an das Kommando zu übernehmen, musste aber anerkennen, dass sein Gegner in den entscheidenden Momenten etwas stabiler agierte.

„Ich musste aggressiv spielen, denn Pederzolli ist sehr schnell auf den Beinen und retournierte stark. Ich habe zu viele Fehler gemacht“, analysierte der 17-jährige Spieler des TC Rungg nach dem Endspiel.

Pederzolli zeigte sich mit seinem Turnierverlauf zufrieden: „Gegen Cona zu spielen ist schwierig, da er sehr aggressiv spielt. Er diktierte oft das Spiel. Ich war in den wichtigen Phasen aber der etwas sicherere Spieler.“

Dass sich am Ende die beiden topgesetzten Spieler im Finale gegenüberstanden, war kein Zufall. Bereits im Halbfinale waren die vier bestplatzierten Spieler des Turniers unter sich geblieben. Pederzolli bestätigte damit eindrucksvoll seine Rolle als einer der stärksten Tennisspieler des Trentino. Der Rechtshänder aus Levico Terme, der als Trainer und FITP-Instruktor tätig ist und parallel Industrieingenieurwesen in Trient studiert, feierte damit seinen nächsten Erfolg auf der regionalen Turnierbühne.

Für Mattia Cona war die Finalteilnahme dennoch ein weiterer wichtiger Schritt in seiner Entwicklung. Der in Verona geborene und seit Jahren beim TC Rungg ausgebildete Jugendliche lebt inzwischen in Bozen, besucht die Sportschule und schaffte bereits mit 16 Jahren den Sprung in den Serie-A1-Kader des TC Rungg. Zweimal wurde er italienischer Jugendmeister im Doppel. Sein großes Ziel bleibt der Profisport, Wimbledon steht dabei ganz oben auf seiner persönlichen Wunschliste.

Psenner behält im Rungg-Duell die Oberhand

Bei den Damen kam es zum vereinsinternen Endspiel zwischen Laura Psenner und Linda Bortolameolli. Psenner setzte sich nach einem umkämpften Match mit 6:3, 7:6 durch und krönte damit ein starkes Turnier.

„Es war ein hartes Spiel, weil es sehr knapp war. Es galt, dabei zu bleiben und entschlossen zu sein. Im zweiten Satz war ich hinten, bin aber dran geblieben“, erklärte die Siegerin.

Bortolameolli hatte sich zuvor mit einer Überraschung für das Finale empfohlen. Im Halbfinale eliminierte sie die topgesetzte Aliz Mrva Kovacs deutlich mit 6:2, 6:2. Im Endspiel machte sich jedoch eine leichte körperliche Beeinträchtigung bemerkbar. „Ich war leicht gehandicapt. Dies war aber vor allem mental ein Problem für mich, da es immer im Kopf war“, sagte die Finalistin.

Den Weg ins Finale hatte sich Psenner mit einem hart umkämpften Erfolg gegen Lokalmatadorin Vickie Trocker geebnet. Die Völserin hatte zuvor vier souveräne Siege gefeiert, musste sich im Champions-Tiebreak jedoch mit 6:10 geschlagen geben.

Trocker, Francia, Sedlak und Tschager jubeln in den Conclusioni

Für Vickie Trocker gab es dennoch Grund zum Feiern. Die Spielerin des ASV Völs gewann die Conclusione der dritten Kategorie gegen Martina Pellegrini mit 6:3, 6:1. „Ich habe ein gutes Turnier gespielt. Ich spiele nicht mehr so viel. Im Endspiel habe ich viel Geduld gebraucht, weil Martina alles zurückbringt“, erklärte Trocker.

Bei den Herren der dritten Kategorie setzte sich Daniele Francia vom TC Rungg erneut gegen Routinier Christian Pfeifer durch. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison behielt der junge Rungg-Spieler im direkten Duell die Oberhand. „Daniele war in den engen Phasen der bessere Spieler. Ich hatte meine Chancen, sie aber nicht genutzt“, sagte Pfeifer. Francia freute sich über seinen Erfolg: „Gegen Pfeifer ist es immer eng. Ich habe es aber gut gespielt und bin ruhig geblieben, auch in schwierigen Phasen.“

In der vierten Kategorie der Damen gewann Simona Sedlak vom TC Rungg das Finale gegen Julia Trocker klar mit 6:0, 6:0. Bei den Herren sicherte sich Leo Tschager von der ATA Battisti nach einem spektakulären Comeback gegen Mattia Greco den Titel. Nach verlorenem ersten Satz drehte Tschager die Partie noch mit 0:6, 6:4 und 10:8.

Ergebnisse

Open Herren

Viertelfinale

Tommaso Pederzolli – Christian Bacher 6:4, 6:2

Horst Rieder – Edoardo Pezzato 5:4 w.o.

Kilian Dallapiazza – Manuel Pavia 6:3, 2:6, 10:7

Mattia Cona – Gabriel Gruber 7:5, 6:3

Halbfinale

Tommaso Pederzolli – Edoardo Pezzato 6:2, 6:3

Mattia Cona – Kilian Dallapiazza 4:6, 6:1, 10:5

Finale

Tommaso Pederzolli – Mattia Cona 6:2, 6:2

Damen Open

Viertelfinale

Vickie Trocker – Greta Degli Angeli 6:0, 6:0

Laura Psenner – Martina Pellegrini 6:2, 6:1

Linda Bortolameolli – Chiara Girardi 6:2 w.o.

Halbfinale

Linda Bortolameolli – Aliz Mrva Kovacs 6:2, 6:2

Laura Psenner – Vickie Trocker 6:2, 1:6, 10:6

Finale

Laura Psenner – Linda Bortolameolli 6:3, 7:6

Conclusione 3. Kategorie

Herren

Daniele Francia – Christian Pfeifer 7:6, 7:6

Damen

Vickie Trocker – Martina Pellegrini 6:3, 6:1

Conclusione 4. Kategorie

Damen

Simona Sedlak – Julia Trocker 6:0, 6:0

Herren

Leo Tschager – Mattia Greco 0:6, 6:4, 10:8