Peppiges Fan-Video: Die “Feldthurner Füchse” motivieren Jannik Sinner

Auch Florian Zerzer grüßt in die Kamera

Von: luk

Feldthurns/Sexten – Der Sinner-Fanclub “Feldthurner Füchse” hat ins Schwarze getroffen: Mit einem schrägen und humorvollen Video senden sie ihrem Idol, dem Südtiroler Tennisstar Jannik Sinner, motivierende Grüße nach Australien. Die Botschaft ist klar: Viel Erfolg bei den Australian Open!

Jannik Sinner, der aktuell auf Platz eins der Weltrangliste steht, wird in Melbourne von seinen Fans in der Heimat lautstark unterstützt – und das auf ganz besondere Art. Im Video der “Feldthurner Füchse” kommen typisch australische Elemente zum Einsatz: Ein Känguru, ein Didgeridoo und sogar Skier mischen sich mit knallorangen Perücken – eine klare Hommage an Sinners Markenzeichen, seine roten Haare.

Die Begeisterung in Südtirol über die Erfolge des Sextner Tennisstars ist riesig, und der kreative Fanclub aus Feldthurns hat keine Mühen gescheut, um ihren Stolz und ihre Unterstützung zu zeigen. Mit einer Mischung aus Humor und Charme wollen sie Sinner zur Titelverteidigung in Australien motivieren.

Besonderes Highlight: Auch Florian Zerzer, der ehemalige Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs, outet sich im Video als Mitglied der “Feldthurner Füchse” und zeigt, dass Sinner wirklich Fans aus allen Bereichen hat.

Die Australian Open können damit kommen.