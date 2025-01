Pichler/Edlinger gelingt historischer Sieg in Laas

Von: luk

Laas – Erfolgreicher Start ins neue Jahr für die Doppelsitzerpaarung Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) beim FIL Weltcup im Naturbahnrodeln in Laas (ITA). Die Führenden der Weltcupwertung holten am Sonntag den ersten Weltcupsieg im Doppelsitzer für Österreich auf der „Gafair“-Bahn.

Maximilian Pichler/Nico Edlinger deckten im Training am Vormittag ihre Karten nicht auf, beim Rennen am Nachmittag aber fuhren die amtierenden Europameister in 1.08.60 Minuten Bestzeit. Für Pichler/Edlinger ist es der dritte Weltcupsieg im dritten Rennen der Saison, zugleich ist es der erste Sieg im Doppelsitzer für Österreich auf der der 850 Meter langer Rodelbahn „Gafair“ am Rande des Nationalparks Stilfser Joch. Die Vorjahressieger Matthias Lambacher/Peter Lambacher landeten mit einem Rückstand von nur 0,09 Sekunden auf Rang zwei, vor den Trainingsschnellsten Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA/+0,73).

Pichler/Edlinger bleiben mit 300 Punkten im Trikot der Weltcup-Führenden, vor Paur/Hofer (240) und Lambacher/Lambacher (225).

„Das war eine knappe Kiste heute, der Sieg kam etwas überraschend für uns. Im Training am Vormittag haben wir uns nicht besonders wohl gefühlt, im Rennen lief es auch nicht perfekt, aber wesentlich besser“, analysierte Pichler. Auf die Favoritenrolle bei der Heim-WM in Kühtai in zwei Wochen will sich Edlinger nicht festlegen: „Die Konkurrenz schläft nicht. Wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen und werden weiter hart arbeiten.“

Am Montag stehen in Laas/Lasa die Rennen der Einsitzer auf dem Programm.

Top-3 Doppelsitzer

1. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) 1.08.60 Minuten

2. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) +0,09 Sekunden

3. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) +0,73 Sekunden

Das Programm

Montag, 6. Januar

10 Uhr: 1. Lauf Einsitzer Damen

10.30 Uhr: 1. Lauf Einsitzer Herren

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

12.15 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung Damen und Herren