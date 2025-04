Polcanova im Achtelfinale des Weltcupturniers in Macau

Polcanova ist in Macau auf dem Erfolgsweg

Von: apa

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova hat am Mittwoch beim mit einer Million US-Dollar dotierten ITTF-Weltcupturnier in Macau das Achtelfinale erreicht. Nach dem 4:0-Auftaktsieg über Seak Hui Li (CHN) sicherte sich die 30-jährige Linzerin mit einem ebenfalls ungefährdeten 3:1 (8,7,-8,8) über die Ägypterin Hana Goda den Gruppensieg samt Aufstieg. Polcanova steht damit zum insgesamt fünften Mal bei einem Weltcup unter den letzten 16.

Ihr bisher bestes Ergebnis hatte die Oberösterreicherin 2019 mit Rang fünf in Chengdu (CHN) erreicht. Ab der K.o.-Phase wird übrigens in der Glücksspiel-Stadt wie gewohnt auf vier Gewinnsätze gespielt, in der Gruppenphase werden bereits seit 2024 nur vier Sätze gespielt, um die Matches zu verkürzen.