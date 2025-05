Polcanova mit Rumänin Szöcs im Tischtennis-WM-Doppelfinale

Von: apa

Die Oberösterreicherin Sofia Polcanova hat mit der Rumänin Bernadette Szöcs sensationell das Doppel-Finale der Tischtennis-WM in Doha erreicht. Die Europameisterinnen von 2022 besiegten am Samstag im Halbfinale Shin Yubin/Ryu Hanna aus Südkorea 3:2 (5,-8,8,-9,9). Im Finale am Sonntag treffen sie auf die als Nummer zwei gesetzten Chinesinnen Wang Manyu/Kuai Man, die Miwa Harimoto/Miyuu Kihara aus Japan 3:0 abfertigten.

Bereits der Halbfinaleinzug von Polcanova/Szöcs am Freitag hatte Österreich die erste WM-Medaille seit 2003 beschert. Damals hatte Werner Schlager im Einzel triumphiert. Die bis dato letzte Frauen-WM-Medaille für Rot-Weiß-Rot gab es vor 70 Jahren.

Polcanova will mit Partnerin auch im Finale überraschen

Nun spielt Polcanova mit ihrer rumänischen Partnerin sogar um Gold. “Das ist wirklich sehr emotional. Es ist unsere erste WM-Medaille, und jetzt sogar im Finale zu stehen, ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin wirklich sehr stolz”, sagte Polcanova. Im Endspiel gegen die in Doha bisher souverän aufspielenden Chinesinnen wolle man wieder überraschen. “Wir werden uns gut vorbereiten. Natürlich sind sie sehr stark, aber wir werden wie heute unser Bestes geben.”

ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke sah in Katar eine “Ausnahmeleistung” von Polcanova und Szöcs. “Für den ÖTTV ist dieser Erfolg enorm wichtig. Ich wünsche mir, dass das Tischtennis-Märchen am Sonntag weitergeht”, sagte Gotschke.