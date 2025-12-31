Polesana und Haselrieder gewinnen den 22. BOclassic Ladurner Volkslauf

Von: ka

Bozen – Federico Polesana aus Feltre und die Bruneckerin Greta Haselrieder haben am Mittwoch den BOclassic Ladurner Volkslauf für sich entschieden, der im Vorfeld der Eliterennen des internationalen Bozner Silvesterlaufs ausgetragen wurde. 477 Athletinnen und Athleten haben das 5-km-Rennen bestritten, das gleichzeitig die Top7-Laufserie 2026 eröffnet hat.

Vor den beiden Eliterennen des BOclassic Südtirol, den mit Andreas Reiterer aus Hafling und der Wahl-Südtirolerin Severine Petersen auch zwei Lokalmatadoren bestritten haben, gehörte die „Bühne“ in Bozen den fast 500 Amateurläuferinnen und -läufern, die den Ladurner Volkslauf zu einem wahren Fest gemacht haben. Für sie galt es, wie knapp zwei Stunden später Nadia Battocletti & Co., vier Schleifen durch Bozens Altstadt und somit insgesamt 5 Kilometer herunterzuspulen.

Am schnellsten gelang dieses Vorhaben einem Athleten aus dem Veneto. Federico Polesana aus Feltre gewann den 22. BOclassic Ladurner Volkslauf mit einer Zeit von 15.19 Minuten. Lag der 31-Jährige vom Verein Trevisatletica nach der ersten Runde noch an dritter Stelle, so arbeitete er sich auf der zweiten Schleife bis ganz nach vorne und gab die Spitzenposition bis zum Ende nicht mehr her. „Ich war schon 2011 als Junior dabei und habe auch damals gewonnen. Meine Rückkehr nach Bozen hat sich also ausgezahlt. Es war wieder ein sehr tolles Rennen, die Stimmung ist unglaublich. Auch die Strecke gefällt mir sehr. Ich bin sehr froh”, sagte Polesana. Mit dem knappen Rückstand von drei Sekunden belegte der Deutsche Julius Ott – er startet für den österreichischen Klub Runningraz – den zweiten Platz. Rang drei ging an einen weiteren Athleten aus dem Veneto, nämlich Mattia Scopel (ANA Atl. Feltre), für den die Stoppuhr nach 15.40 Minuten stehen blieb. Vierter wurde der Leiferer Khalid Jbari (Athletci Club 96 Alperia), der die Top7-Laufserie 2025 gewonnen hat. Platz sieben belegte der Pusterer Lukas Engl vom SSV Bruneck.

Haselrieder mit dem zweiten Streich

Dem Damenrennen drückte hingegen Greta Haselrieder vom Südtiroler Laufverein Sparkasse ihren Stempel auf. Die 28-Jährige aus Bruneck setzte sich sofort an die Spitze und feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Mit einer Zeit von 17.27 Minuten war sie 22 Sekunden schneller als bei ihrem Erfolg im vergangenen Jahr. Im Eliterennen der Damen hätte sie mit dieser Zeit den 16. Rang eingenommen. „Die Atmosphäre war wieder einmal genial. Das Publikum hat mich sehr motiviert. Es war einmal mehr ein grandioses Rennen”, erklärte Haselrieder nach ihrer Zielankunft auf dem Waltherplatz.

Platz zwei belegte die Deutsche Tina Klement (LG Telis Finanz Regensburg), die die 5km in Bozen in 17.48 Minuten bewältigte. Dritte wurde mit Chantal Buschung (LC Villach) eine weitere Athletin aus Deutschland. Ihre Zeit: 17.54 Minuten. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sich Tanja Scrinzi (SG Eisacktal Raiffeisen) um eine Position auf den vierten Platz und verpasste damit das Podium knapp.

Die Veranstalter ziehen zufrieden Bilanz

Eine sehr positive Bilanz zogen am Mittwochabend die Veranstalter vom Läufer Club Bozen Raiffeisen, die mit den Eliterennen, dem Pensplan Centrum Just For Fun, dem Ladurner Volkslauf, sowie den Raiffeisen Jugendrennen eine Vielzahl von Rennen abzuwickeln hatten. „Ich denke, wir können mit der Ausgabe zum 50-Jahr-Jubiläum sehr zufrieden sein. Das Wichtigste vorweg: es gab keine Verletzungen und alle Rennen konnten reibungslos über die Bühne gebracht werden. Mit über 1000 gemeldeten Athletinnen und Athleten haben wir einen neuen Rekord erzielt. Dieser enorme Zuspruch freut uns sehr. Auch der eng getaktete Zeitplan wurde von vielen Seiten positiv hervorgehoben. Was die Eliterennen angeht, ist der Streckenrekord von Yomif Kejelcha und das insgesamt sehr spannende Herren-Rennen zu unterstreichen – genauso wie die Tatsache, dass bei den Damen zwei „Azzurre“ auf den Plätzen eins und zwei zu finden sind“, sagte Christiane Warasin abschließend.

Die Top7-Laufserie wird im Mai fortgesetzt. Dann geht es ins Trentino, wo am Samstag, 9. Mai das Rennen “10 Miglia del Teroldego 2026” stattfinden wird.

Die Ergebnisse des BOclassic Ladurner Volkslaufs 2025

Männer:

1. Federico Polesana ITA/Trevisatletica 15.19

2. Julius Ott GER/Runningraz 15.22

3. Mattia Scopel ITA/ANA Atl. Feltre 15.40

4. Khalid Jbari ITA/Athletic Club 96 Alperia 15.52

5. Marco Bonan ITA/U.S. Quercia Trentingrana 15.53

Frauen:

1. Greta Haselrieder ITA/Südtiroler LV Sparkasse 17.27

2. Tina Klement GER/LG Telis Finanz Regensburg 17.48

3. Chantal Buschung GER/LC Villach 17.54

4. Tanja Scrinzi ITA/SG Eisacktal Raiffeisen 18.07

5. Leila Colussi ITA/ANA Atl. Feltre 18.15

Die vollständigen Ergebnisse:

https://www.endu.net/it/events/boclassic/results

Alle Termine der Top7-Laufserie 2026 im Überblick

Samstag, 9. Mai 2026: 10 Miglia del Teroldego 2026

Sonntag, 5. Juli 2026: Seiser Alm Halbmarathon

Samstag, 11. Juli 2026: Reschenseelauf

Samstag, 29. August 2026: Südtiroler Erdäpfllauf

Sonntag, 27. September 2026: Panoramalauf Soltn

Samstag, 24. Oktober 2026: AgeFactor Run Branzoll und Siegerehrung