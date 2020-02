Porshnev/Lazarev verkürzen mit Sieg in Laas den Abstand auf Pigneter/Clara

Laas – Beim FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn in Laas im Vinschgau stand am Samstag das Rennen der Doppelsitzer auf dem Programm. Auf ihrer „inoffiziellen“ Heimbahn feierten Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (RUS) den zweiten Saisonsieg, damit fällt die Entscheidung im Gesamtsieg erst beim Finale in Umhausen (AUT) in einer Woche.

Porshnev/Lazarev zeigten sich auf der „Gafair“-Bahn in bestechender Form und legten mit Bestzeit im ersten Lauf den Grundstein zum zweiten Sieg in dieser Saison, nach Winterleiten (AUT) Anfang Januar. Auch im entscheidenden zweiten Lauf fuhren die Russen Bestzeit und beendeten mit einer Gesamtzeit von 2.14,12 Minuten die Serie von vier Siegen hintereinander von Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA), die mit einem Rückstand von 0,53 Sekunden auf Platz zwei fuhren. Dritte wurden ihre Teamkollegen Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA/+1,49).

In der Gesamtwertung ist der Vorsprung von Pigneter/Clara (570 Punkte) auf Porshnev/Lazarev (485) auf 85 Punkte geschmolzen, somit fällt die Entscheidung um die Kristallkugel erst beim Weltcup-Finale in Umhausen (AUT) am 15. Februar.

„Wir haben über Jahre auf dieser Bahn viel trainiert, da wir im Winter sehr viel Zeit hier in Laas verbringen. Gerade für den Doppelsitzer ist das ein Vorteil. Jetzt wollen wir auch beim Finale in Umhausen gewinnen, wo wir bereits fünf Mal erfolgreich waren. In der Gesamtwertung haben Pigneter/Clara einen sehr großen Vorsprung, aber wir geben nicht auf“, gab sich Ivan Lazarev betont kämpferisch.

„Die Bahn ist toll, allerdings fehlt uns die Praxis hier, weil es sehr wenige Wettkämpfe in Laas gibt. Für die Russen ist das die „Heimbahn“ und sie sind richtig gut gefahren. Wir sind zufrieden und wollen in Umhausen unsere elfte Kugel für den Gesamtsieg im Doppelsitzer holen“, erklärte Patrick Pigneter.

Am Sonntag steht in Laas die Entscheidung im Einsitzer Damen und im Einsitzer Herren auf dem Programm.