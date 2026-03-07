Aktuelle Seite: Home > Sport > Potapova verliert in 2. Indian-Wells-Runde gegen Paolini
Potapova in Indian Wells out

Potapova verliert in 2. Indian-Wells-Runde gegen Paolini

Samstag, 07. März 2026 | 06:27 Uhr
Potapova in Indian Wells out
APA/APA/AFP/Archiv/MARTIN KEEP
Schriftgröße

Von: apa

Anastasia Potapova ist in der 2. Runde des WTA1000-Tennisturniers in Indian Wells ausgeschieden. Die 24-jährige Neo-Österreicherin musste sich am Freitag (Ortszeit) der als Nummer sieben gesetzten Italienerin Jasmine Paolini nach langem Kampf mit 7:6(5),2:6,3:6 geschlagen geben. Damit ist Lilli Tagger die einzig verbleibende ÖTV-Akteurin beim Hartplatz-Turnier in den USA. Die Osttirolerin trifft am Samstag (20.00 Uhr MEZ) auf die als Nummer 32 gesetzte Griechin Maria Sakkari.

Potapova, die zum Auftakt die kanadische Qualifikantin Marina Stakusic in drei Sätzen besiegt hatte, lag im ersten Satz bereits 2:4 zurück. Die seit diesem Jahr für Rot-Weiß-Rot spielende Russin kämpfte sich aber zurück und holte sich im Tiebreak die Satzführung gegen die Wimbledon- und French-Open-Finalistin 2024. In der Folge ließ Paolini, die zum Auftakt ein Freilos hatte, aber kein Break mehr zu, nahm Potapova ihrerseits mehrere Aufschlagspiele ab und entschied das Match nach 2:33 Stunden für sich.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Kommentare
83
Strom: Preis-Schock für Kunden steht vor der Tür
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Kommentare
70
Dieselpreise knacken in Südtirol die Zwei-Euro-Hürde
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Kommentare
61
Südtirols Luft 2025: Euro 6 hilft, Holzöfen schaden
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Kommentare
46
Brixen: Rodungen im Auwald in der Industriezone
Steigende Wartezeiten? – Messner kontert
Kommentare
42
Steigende Wartezeiten? – Messner kontert
Anzeigen
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 