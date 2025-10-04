Preining gewinnt vorletztes DTM-Rennen

Von: apa

Thomas Preining hat am Samstag das vorletzte Saisonrennen der DTM gewonnen. Der 27-jährige Oberösterreicher übernahm in seinem Porsche nach 16 Rennminuten in Hockenheim die Führung und gab diese im zu Beginn von starkem Regen geprägten Rennen nicht mehr ab. Lucas Auer blieb als Zwölfter exakt drei Punkte vor dem nunmehrigen Zweiten Preining. Vier Piloten haben wohl realistische Titelchancen im Saisonkehraus am Sonntag.

Für Preining war es der zweite Saisonsieg bzw. der achte in der DTM. Er gewann klar 16,899 Sekunden vor dem Schweizer Ricardo Feller (Audi) und seinem Porsche-Teamkollegen Morris Schuring, der sein erstes Saisonpodium schaffte. “Ich kann mich nicht beklagen. Ein Supertag, das Maximum rausgeholt. Der Job ist natürlich nicht erledigt, wir wollen den Titel holen”, sagte Preining auf ServusTV.

Das 15. von 16 Rennen begann bei strömendem Regen, wegen eines Wolkenbruchs zuvor rund 30 Minuten später. Auer hatte im Qualifying wegen eines “schleichenden” Patschen einen Abflug aus einer Kurve und startete nur von Startposition 17 aus ins Regenrennen. Auer war mit sieben Punkten Vorsprung auf Jordan Pepper ins Rennen gegangen, der Südafrikaner schied allerdings kurz nach Beginn aus und blieb ohne Zähler.