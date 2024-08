Preseason nimmt Fahrt auf

Von: mk

Bozen – Am Wochenende absolvieren insgesamt neun Teams der win2day ICE Hockey League Testspiele. Highlights sind das Red Bulls Salute in Zell am See mit Meister EC Red Bull Salzburg und der Dolomitencup in Neumarkt, Südtirol mit dem HC Pustertal. Außerdem kommt es unter anderem zum ICE-internen Duell zwischen Olimpija Ljubljana und Vizemeister EC-KAC.

Red Bulls Salute in Zell am See als erstes Preseason-Highlight

Bereits zum 17. Mal steigt das internationale Einladungsturnier Red Bulls Salute und bietet vier europäischen Top-Teams sowie den heimischen Eishockeyfans die optimale Bühne zum Einstieg in die neue Saison. Win2day ICE Hockey League-Champion EC Red Bull Salzburg trifft im Halbfinale am Freitag (19.30 Uhr) auf den schweizer Meister ZSC Lions. Die Züricher setzten sich in der vergangenen Saison in sieben Finalspielen gegen Lausanne durch. Im anderen Halbfinale stehen sich Red Bull München und die Växjö Lakers (FIN) gegenüber. Spiel um Platz drei und das Finale finden am Samstag statt.

Pustertal eröffnet Preseason beim Dolomitencup

In Neumarkt, Südtirol geht von Freitag bis Sonntag die 18. Auflage des Dolomitencups über die Bühne. Mit dabei sind neben dem HC Pustertal, der EHC Kloten (SUI), die Löwen Frankfurt (GER) und Kometa Brno (CZE). Für alle vier Teams ist es nach einer mehrjährigen Pause eine Rückkehr zum Dolomitencup. Pustertal bestreitet sein erstes Spiel am Samstag um 20:00 Uhr gegen Frankfurt. Spiel um Platz drei und das Finale finden am Sonntag statt.

Vizemeister EC-KAC trifft im ersten Testspiel auf Ligakonkurrent Olimpija

Wie in den beiden vergangenen Jahren eröffnet Vizemeister EC-KAC auch seine heurige Testspielserie auf slowenischem Eis und gegen einen ICE-Konkurrenten: War zuletzt in Maribor und Bled zwei Mal Hydro Fehérvár AV19 der erste Rotjacken-Gegner der Pre-Season, so nimmt diese Rolle 2024 Olimpija Ljubljana ein. Die Klagenfurter gastieren am Freitagabend (19.15 Uhr) in Ljubljana. Das erste von aufgrund der Olympia-Qualifikation insgesamt nur drei Vorbereitungsspielen ist für den KAC das einzige, in dem er auf seinen gesamten Kader zurückgreifen wird können. Der Eintritt zur Partie in der Hala Tivoli ist kostenlos. Olimpija bestreitet nur 24 Stunden später ein weiteres Testspiel. Erneut zu Hause treffen die Slowenen am Samstag um 19:15 Uhr auf Gyergyói HK aus Rumänien.

Vier weitere ICE-Teams starten in die Preseason

Mit den spusu Vienna Capitals, Steinbach Black Wings Linz, Moser Medical Graz99ers und Pioneers Vorarlberg starten vier weitere Teams der ICE an diesem Wochenende in die Preseason. Die Bundeshauptstädter treffen am Freitag auswärts auf den slowakischen Erstligisten HK Nové Zamky. Die Black Wings empfangen ebenfalls am Freitag die Kassel Huskies aus der DEL2. Am Samstag kommt es für Graz zum Showdown gegen die Augsburger Panther. Nur zwei Tage später duellieren sich die 99ers mit den Kölner Haie. Beide Begegnungen gegen Spitzenmannschaften der DEL finden in Kitzbühel statt. Bereits am Samstag gastiert Köln beim HC TIWAG Innsbruck. Für die Tiroler wird es das zweite Testspiel sein. Zum Auftakt unterlagen sie Kassel mit 3:7. Die Pioneers Vorarlberg absolvieren ihr erstes Testspiel am Sonntag gegen den EHC Freiburg aus der DEL2.

Preseason:

Freitag, 16.08.2024:

18.00 Uhr: Nové Zámky – spusu Vienna Capitals

19.00 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – Kassel Huskies

19.15 Uhr: HK SZ Olimpija – EC-KAC

19.30 Uhr: EC Red Bull Salzburg – ZSC Lions

Samstag, 17.08.2024:

16.00 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Kölner Haie

18.00 Uhr: Moser Medical Graz99ers – Augsburger Panther

19.15 Uhr: HK SZ Olimpija – Gyergyói HK

20.00 Uhr: HC Pustertal – Löwen Frankfurt

TBD: EC Red Bull Salzburg – TBA

Sonntag, 18.08.2024:

19.00 Uhr: BEMER Pioneers Vorarlberg – EHC Freiburg

TBD: HC Pustertal – TBA

Montag, 19.08.2024:

16.00 Uhr: Moser Medical Graz99ers – Kölner Haie