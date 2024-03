Primavera 2: Drei Punkte bei Feralpisalò

Im Rahmen des neunten Rückrunden-Spieltags siegt die älteste Jugendmannschaft des FCS mit 2:0 (1:0) bei den Salodiani – es treffen Pellegrino (per Elfmeter, 45.) und Soner (48.)

Erfolgreiche Auswärtsfahrt für die auf nationaler Ebene agierende Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol: Im Rahmen des 24. Spieltags, des neunten der Rückrunde (Kreis A), siegen die Weißroten unter der Leitung von Manuel Iori verdientermaßen bei Feralpisalò im „Centro Sportivo Rigamonti“ von Brescia mit 2:0 (1:0) und bringt sich somit auf 28 Punkte, die einen Mittelfeldplatz in der Tabelle bedeuten.

Die erste Hälfte geizt an Emotionen und Torraumszenen, in der letzten Minute der regulären ersten 45 ahndet der Unparteiische allerdings ein Foul an Loncini in der Box der Gastgeber mit einem Elfmeter: Pellegrino nimmt sich der Aufgabe an, verlädt den Keeper der Salodiani und trifft zum 1:0. Die Gäste kommen besser aus der Halbzeitpause und erhöhen prompt: Soner schaltet im Getümmel am schnellsten und drückt das Leder zum 2:0 über die Linie (48.). Die Weißroten kommen zu weiteren Chancen, bringen die drei Punkte ohne größere Schwierigkeiten ins Trockene.

FERALPISALÓ – FC SÜDTIROL 0:2 (0:1)

FERALPISALÓ: Lovato, Rebussi, Rubagotti, Nasti, Danesi (53. Armanini), Alexandru, Baldelli (53. Poli), Gaverini (53. Goffi), Benti, Picchi (78. Telalovic), Caliendo (78. Zappa)

Auf der Ersatzbank: Faganio, Brognoli, Pacurar, Peli, Ranieri, Righetti, Romagnoli

Trainer: Damiano Zenoni

FC SÜDTIROL: Dregan, Balde, Testa, Soner, Rottensteiner, Canonici (84. Buonavia), Loncini (84. Gabos), Brick (78. Bahaj), Padovani (58. Messner), Pellegrino, Hofer (78. Uez)

Auf der Ersatzbank: Tschöll, Cacciatore, Gander, West, Sula, Margoni

Trainer: Manuel Iori

SCHIEDSRICHTER: Francesco Burlando (Genua) | Simone Piazzini (Prato) & Marco Toce (Florenz)

TORE: 0:1 Pellegrino (Foulelfmeter, 45.), 0:2 Soner (48.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Tschöll, Rubagotti, Alexandru