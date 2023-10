Primavera 2: FCS zurück auf Siegesstraße

Eppan/Rungg – Die Jungs von Mister Valente besiegen Alessandria im heimischen FCS Center dank des Doppelpacks von Buzi und einer guten kollektiven Leistung mit 2:0 (2:0).

Im Rahmen des 6. Spieltags der Hinrunde findet die Primavera 2-Mannschaft des FC Südtirol wieder auf die Siegesstraße zurück: die Weißroten setzen sich im heimischen FCS Center gegen Alessandria mit 2:0 (2:0) durch und holen somit die Punkte acht, neun und zehn in der noch jungen Saison. Der dritte Saisonsieg kommt durch einen Doppelpack von Buzi zustande, der zunächst nach fünf Minuten den Ball nach maßgenauer Flanke kontrolliert und präzise zum 1:0 trifft, ehe er nach einer guten halben per Kopf den zweiten Treffer nachlegt (32.). Die Jungs unter der Leitung von Mister Valente zeigen im Kollektiv eine gute Leistung, sie stehen hinten solide und zeigen sich nach vorne resolut. Die Grigi Piemontesi kommen nur nach dem Seitenwechsel durch einen Pfostentreffer gefährlich auf.

FC SÜDTIROL – ALESSANDRIA 2:0 (2:0)

FC SÜDTIROL: Tschöll, Hofer, Testa, Cangert (81. Cacciatore), Rottensteiner (77. Gander), Moutassime, Messner (46. Bahaj), Uez, Buzi (86. Tahiri), Padovani (81. Sula), Loncini

Auf der Ersatzbank: Arlanch, Balde, Buonavia, Costa, Margoni, Zeijnullahu

Trainer: Federico Valente

ALESSANDRIA: Rossi, Laureana (72. Torriero), Gueli, Marasco, D’ Alessandro, Zani (72. Garbarino), Colletta, De Ponti Orso, Bello (89. Piccinin), Jarre (46. Guzman), Muratore

Auf der Ersatzbank: Menino, Cociobanu, Stivala, Burruano, Straneo, Masi, Pozzan, Salomon

Trainer: Mauro Guaraldo

SCHIEDSRICHTER: Mattia Drigo (Portogruaro) | P. Tomasi (Schio) & G. Laghezza (Mestre)

TORE: 1:0 und 2:0 Buzi (5., 32.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Buzi, Bahaj, Moutassime (FCS) / Zani, Guzman, Colletta (A)

Unter 17 holt Remis gegen Cittadella

Die Weißroten, seit der 41. Minute in Überzahl, und die Granata Patavini trennen sich torlos – die Unter 16 und die Unter 15 müssen sich den gleichaltrigen Teams von Hellas Verona geschlagen geben

Die auf nationaler Ebene agierende Unter 17-Mannschaft des FC Südtirol kehrt mit einem torlosen Remis in den Spielbetrieb zurück: auf dem Kunstrasenplatz des FCS Center in der Sportzone Rungg trennen sich die Jungs unter der Leitung von Salvo Leotta und Cittadella im Rahmen des 7. Spieltags der Hinrunde 0:0. Für beide Teams ist es der zweite Punktgewinn in der laufenden Meisterschaft. Die Gastgeber befinden sich nach der direkten roten Karte gegen Scarpa seit der 41. Spielminute in numerischer Überzahl, können daraus jedoch nicht Kapital schlagen.

Sechster Matchday hingegen für jene beiden auf nationaler Ebene agierenden Teams des FCS, welche nach identischem Spielkalender fungieren – die U16 & die U15. Im Sinergy Stadium, der Heimstätte von Hellas Verona, müssen sich beide Mannschaften der Weißroten geschlagen geben: die Unter 16 von Hannes Kiem verliert mit 0:1 (0:1), die Unter 15 von Momi Hilmi hingegen mit 3:6 (1:6).

UNTER 17 SERIE A-B | KREIS B

FC SÜDTIROL – AS CITTADELLA 0:0

FC SÜDTIROL: Arlanch, Paternoster, Fontana (62. Ceschini), Borgognoni, Del Pin, Brik, Mahlknecht, Perin (71. Gabos), Bacia (54. Guarise), Volcan, Gamper

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Fumai, Finotti, Hoxha, Bajro, Halili

Trainer: Salvatore Leotta

AS CITTADELLA: Piccolo, Giason (90 + 2. Carli), Sterbini (58. Curtolo), Maglia, Scarpa, Giurlato, Terrini (46. Gobbato), Pozzato, Tatarevic, Genova, Moro (46. Troka)

Auf der Ersatzbank: Sommacal, Biondani, Renon, Zinetti, Tirapelle

Trainer: Giampaolo Bassi

SCHIEDSRICHTER: Denise Perenzoni (Rovereto) | Matteo Franzoni & Simone Corbetta

TORE: Fehlanzeige

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Volcan (FCS | 8.), Fontana (FCS | 65.), Borgognoni (FCS | 69.)

Rote Karte – Scarpa (ASC | 41.)

UNTER 16 SERIE A-B | KREIS B

HELLAS VERONA – FC SÜDTIROL 1:0 (1:0)

HELLAS VERONA: Lanza, Marcon, Burungiu (68. Sunbday), Hallidi (78. Ionita), Cappelletto, Bortolotti (68. Salvetti), Zecchetto (55. Cavazza), Deimichei, Buniotto (68. Odia), Garofalo, Giambarveri (78. Matoccia)

Auf der Ersatzbank: Castellani, Gallo, Intrabartolo, Cavazza

Trainer: Riccardo Bolla

FC SÜDTIROL: Coco, Marusiak (77. Mantovani), Benevento (63. Kostner), Fahner (19. Larcher), Bellesso, Pirvu, Pajonk, Rech (77. Forer), Parpaiola (63. Ech Cheick), Constantini, Lorubbio

Auf der Ersatzbank: Seiwald, Jashari, Brugnara, Fulterer

Trainer: Hannes Kiem

SCHIEDSRICHTER: Roberto Carrisi (Padua) | A. Caricati (Conegliano) & R. Targa (Padua)

TOR: 1:0 Marcon (15.)

ANMERKUNGEN: Gelbe Karten – Constantini, Lorubbio

UNTER 15 SERIE A-B | KREIS B

HELLAS VERONA – FC SÜDTIROL 6:3 (6:1)

HELLAS VERONA: Cunegatti, Varali, Tanzilli (41. Spagnolli), Diombkho (63. Ledri), Falzoni (41. Caputo), Pacenza (63. Mariani), Casagrande, Bogoncelli (49. Marcolini), Bayoko (49. Aprili), Zanin, Bisoffi (49. Guerra)

Auf der Ersatzbank: Raccanello, Berini

Trainer: T. Vicenzi

FC SÜDTIROL: Cozzini, Galante, Bovo, Hazani (79. Koka), Taka, Schroot (75. Cheik), Luby (79. Papais), Annan (75. Ammaje), Weissensteiner, Tribus (75. Zandonati), Scaduto (75. Diort Stubbla)

Auf der Ersatzbank: Gurschler, Diar Stubbla

Trainer: M. Hilmi

SCHIEDSRICHTER: Andrea Battaglia (Vicenza) | V. Meneghello (Verona) & D. Marai (Verona)

TORE: 1:0 Bayoko (1.), 2:0 Casagrande (6.), 3:0 & 4:0 Bisoffi (9., 20.), 5:0 Casagrande (23.), 5:1 Scaduto (27.), 6:1 Tanzilli (38.), 6:2 Schrott (50.), 6:3 Annan (63.)