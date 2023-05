Primavera 3: Renate holt sich den Aufstieg

Bozen – Der FC Südtirol erreicht – nach dem 1:1 im Hinspiel im heimischen FCS Center – auch im Rückspiel des Play-Off-Endspiels gegen Renate ein Unentschieden: Die Weißroten und die Nerazzurri Lombardi trennen sich im zweiten Finalakt mit 0:0 – ein Ergebnis, welches jedoch letzteren zum Aufstieg in die Primavera 2 reicht, aufgrund ihres besseren Abschneidens zum Ende der Regular Season.

Im „Centro Sportivo Mario Riboldi“ von Renate war die Ausgangslage klar: der FCS, zum Ende der regulären Meisterschaft Zweiter, muss nach dem Remis im Hinspiel in der Ferne bei Renate, dem Ligaprimus nach der Regular Season, gewinnen, um seinerseits den Klassensprung klarzumachen. Allerdings kommt es in der Lombardei zur torlosen Punkteteilung, was den Gastgebern schließlich reicht.

Unter strömendem Regen, der den Untergrund des „Riboldi“ rutschig und schwer bespielbar macht, kommen die Weißroten in Halbzeit eins durch Buzi der Führung nahe, welcher im Anschluss an einen unsicheren Abschlag der gegnerischen Hintermannschaft nur knapp verzieht. Nach Wiederanpfiff schießt Buzi nach einem Dribbling von der linken Seite in die Arme von Bragotto (49.). Direkt im Gegenzug wird Renate durch einen Fallrückzieher von Bertini gefährlich, dieser fällt knapp zu hoch aus (50.). Schließlich erweisen sich die Chancen durch Lechl und Buzi als nennenswert, in beiden Instanzen fehlt nicht viel, allerdings erzwingen sie nicht den so bitter benötigten Treffer für den FCS.

RENATE – FC SÜDTIROL 0:0

RENATE: Bragotto (45 + 4. Glionna), Comi, Saino, Fardella, Gobbo (70. D’Amato), Baioni, Ciarmoli (70. Favero), Mollica, Ghibellini, Iacovo, De Leo (32. Bertini)

Auf der Ersatzbank: Tanzi, Colombo, Pellegrino, Sassudelli, Kamal, Pini, Zaccaria, Agliardi

Trainer: Alberto Bonacina

FC SÜDTIROL: Harrasser, Balde, Testa (46. Tschigg), Kofler, Mayr, Rottensteiner, Loncini (70. Cangert), Buccella, Buzi, Lechl, Padovani (15. Rabanser)

Auf der Ersatzbank: Dregan, Marano, Arman, Konci, Xhafa, Slemmer

Trainer: Zoran Ljubisic

SCHIEDSRICHTER: Giorgio Bozzetto (Bergamo) | A. Rastelli (Ostia Lido) & A. Marchese (Neapel)

ANMERKUNGEN: regnerischer Nachmittag, Schweigeminute vor Spielbeginn für die Flutopfer in der Emilia-Romagna.

Gelbe Karten: Testa, Bragotto, Favero

Rote Karten: Tanzi (von der Bank), Fardella (nach Spielende)

Eckenverhältnis: 6-7 (3-2)

Nachspielzeit: 4min + 5min (+2)