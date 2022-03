Primavera-3 verliert, U16 siegt

Bozen – Die Weißroten unter der Leitung von Mister Zoran Ljubisic verlieren im letzten Heimspiel des Jahres im FCS Center mit 1:3 gegen den Tabellenvierten Lecco – die Jungs von Mister Giampaolo Morabito besiegen hingegen Pergolettese mit 3:2 und sichern somit die Tabellenführung ab.

PRIMAVERA-3 | NATIONALE EBENE

Im Rahmen des 17. Spieltags der nationalen „Primavera-3 – Trofeo Dante Berretti“-Meisterschaft, dem achten und vorletzten der Rückrunde, verliert der FC Südtirol zuhause mit 1:3 (1:1) gegen den Tabellenvierten Lecco, welcher sich zusammen mit Modena, Padua und Feralpisalò bereits für die Play-Offs qualifiziert hat. Tabellenführer Albinoleffe hat sich hingegen bereits den Aufstieg in die nächste Primavera-2-Ausgabe gesichert.

Dabei gehen die Weißroten im FCS Center zunächst in Führung: nach wenigen Sekunden bekommen die Gastgeber im Anschluss an einer zu kurz geratenen Abwehr des gegnerischen Torhüters nach einem Schuss von Lechl einen Elfmeter zugesprochen: Mayr tritt vom Punkt an und verlädt Malovindi zur Führung für den FCS. In Spielminute 37 kommt Lecco zum Ausgleich: gefährlicher Freistoß von knapp außerhalb der Box von Paltrinieri, Theiner fliegt ins Eck und wehrt zur Ecke ab. Durch den Corner von links kommt der Assist für den Kopfstoß von Bosia zum Ausgleichstreffer.

Nach Wiederanpfiff legt Bosia im Anschluss an einen Perez-Freistoß per Kopf seinen zweiten Treffer nach und bringt die Lombardi mit 2:1 in Front (51.). In der 72. Minute gibt es Strafstoß für die Gäste, Theiner verhindert jedoch mit einem Sprung zu seiner Rechten mit einer Glanzparade die Vorentscheidung. Diese folgt jedoch dann in der Schlussphase mit einem präzisen Abschluss von Berra (82.).

FC SÜDTIROL – LECCO 1:3 (1:1)

FC SÜDTIROL: Thiener, Zandonatti (46. Muka), Obexer (82. Gruber), Salaris, Manfredi (57. Rottensteiner), Vasilico, Lechl, Buccella (46. Gambato), Xhafa (46. Buzi), Mayr, Nicotera

Auf der Ersatzbank: Dregan, Cominelli, Loncini, Rabensteiner

Trainer: Zoran Ljubisic

LECCO: Malivindi, Bosia, Sberna, Balesini, Lorenzi, Paltrinieri, Perez, Gini (86. Checcacci), Bonacina (81. Grieco), Calacoci (77. Gittini), Berra

Auf der Ersatzbank: Picarelli, Bianchi, Castoldi, Sorgente, Cozzi, Mazzarini, Benti Cereghini

Trainer: Roberto Mastrolonardo

SCHIEDSRICHTER: Babar Alì (Assistenten: Jonathan Alexander & Alessandro Salerno)

TORE: 1:0 Mayr (Elfmeter, 1.), 1:1 und 1:2 Bosia (37., 51.), 1:3 Berra (82.)

UNTER 16 | NATIONALE EBENE – SERIE C

Elfter Spieltag, der sechste der Rückrunde, der nationalen U16-Meisterschaft der Serie C: der FCS, zurzeit Tabellenführer von Kreis B, ist zuhause gegen Pergolettese gefordert und siegt knapp mit 3:2 (2:0) – die Weißroten unter der Leitung von Mister Giampaolo Morabito gehen durch einen Doppelpack von Vranici vor der Pause mit 2:0 in Führung (23., 36.), ehe die Gäste durch Doldi verkürzen (52.). Costa stellt den Zwei-Tore-Vorsprung nach der Pause wieder her (58.), bevor Gatti Pergolettese erneut zurück in die Partie bringt (66.). Der FCS verwaltet den Vorsprung aber ins Trockene und behauptet die Tabellenführung.

FC SÜDTIROL – PERGOLETTESE 3:2 (2:0)

FC SÜDTIROL: Malsiner, Bahaj, Sula, Margoni, Gandler, Zejnallahu, Buonavia (84. Quaranta), Hofer, Schwellensattl (67. Stublla), Vranici, Chanii (54. Costa)

Auf der Ersatzbank: Bonifacio, Fontana, Fugaro, Malcangio, Naffaa, Seibstock

Trainer: Giampaolo Morabito

PERGOLETTESE: Dordoni, Cordini, Cagazzi, Galdiati (77. Venturelli), Bozzoni, Marchetti, Gatti (68. Benedetti), Moretti (77. Tilocca), Doldi, Salina (46. Vianelli), Bissa

Auf der Ersatzbank: Berrino, Apicella, Bergamaschi

Trainer: Emanuele Russo

SCHIEDSRICHTER: Simone Pandini

TORE: 1:0 und 2:0 Vranici (23., 36.), 2:1 Doldi (52.), 3:1 Costa (58.), 3:2 Gatti (66.)