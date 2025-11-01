Priorität für Familie – Straka lässt World-Tour-Turniere aus

Von: apa

Österreichs Golfstar Sepp Straka hat seine Nennung für zwei kommende Play-off-Turniere der World Tour aus familiären Gründen zurückgezogen. Der 32-Jährige begründete das mit der Entlassung seines im August geborenen Sohnes Thomas aus der Krankenhaus-Intensivpflege, er wolle seine Frau Paige daheim in der Betreuung des Sprösslings unterstützen. Straka hatte im September ein Vorbereitungsturnier auf den Ryder Cup ausgelassen, bei dem er mit Europa erneut den Titel holte.

“Ich muss in Alabama sein, um Paige zu unterstützen und sicherzustellen, dass Thomas zu Hause den bestmöglichen Start hat”, wurde Straka auf der World-Tour-Homepage zitiert. “Danke für die Unterstützung der vergangenen zwei Monate. Wir sind dem medizinischen Team dankbar, dass sie für unseren Sohn so gesorgt haben, dass er sich seit August gut entwickelt hat.”

Das erste der beiden von Straka erwähnten Turniere findet nächste Woche in Abu Dhabi statt, das darauf eine Woche später in Dubai. Durch die Absagen kommt Straka nicht auf die heuer vier verpflichtenden Turnierteilnahmen auf der World Tour. World-Tour-Geschäftsführer Guy Kinnings reduzierte diese Zahl beim gebürtigen Wiener aufgrund dessen familiärer Verpflichtungen aber auf zwei, womit er auch 2026 spielberechtigt ist.