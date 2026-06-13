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Seixas von Sturz gezeichnet

Rad-Jungstar Seixas gestürzt – Etappensieg an Del Toro

Samstag, 13. Juni 2026 | 17:29 Uhr
Seixas von Sturz gezeichnet
APA/APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Von: apa

Jungstar Paul Seixas hat sich am vorletzten Tag der Tour Auvergne-Rhone-Alpes nach einem Sturz in einer Abfahrt mit einigen blutigen Wunden ins Ziel am Grand Colombier gekämpft. Der 19-jährige Franzose aus dem Decathlon-Team von Felix Gall belegte am Samstag 1:21 Minuten hinter Etappensieger Isaac del Toro Rang sieben. Der Mexikaner verbesserte sich im Gesamtklassement auf Rang drei und verkürzte seinen Rückstand auf Spitzenreiter Luke Tuckwell (Red Bull) deutlich.

Der nach sieben Etappen überraschend führende Australier hat vor dem Schlusstag der bis 2025 als Criterium du Dauphine geführten Rundfahrt mit einer weiteren Bergankunft nur 42 Sekunden Vorsprung auf Matteo Jorgenson (Visma). Auf Del Toro (UAE) sind es 49. Dem nach der Zielankunft mit mehreren Verbänden und Wundpflastern versorgten Seixas fehlen auf Gesamtrang sechs bereits fast zwei Minuten auf Tuckwell. Von schwerwiegenden Blessuren blieb Seixas laut eigenen Angaben verschont. Im Juli will der heuer bereits mehrfach aufgeigende EM-Dritte als Debütant bei der Tour de France die Topfavoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard fordern.

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