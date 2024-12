Rad-Olympiasieger Evenepoel nach Unfall im Krankenhaus

Von: apa

Der belgische Radprofi Remco Evenepoel ist nach einem Trainingsunfall am Dienstagmorgen ins Krankenhaus gebracht worden. Das berichtete die belgische Tageszeitung “Nieuwsblad”. Demnach sei der 24-jährige Doppel-Olympiasieger von Paris bei einer Trainingsfahrt gegen die Tür eines Postautos gekracht, die plötzlich geöffnet worden war. Auf Bildern ist zu sehen, wie der 24-Jährige bei Bewusstsein und mit einer Decke über den Schultern neben einem Rettungswagen saß.

Das goldene Rad des Zeitfahr-Weltmeisters war am Rahmen durchgetrennt. Dem Bericht zufolge wurde Evenepoel in das Erasmus-Krankenhaus in Anderlecht gebracht, weitere Informationen zu Verletzungen sind bisher keine bekannt.

Nach einer ereignisreichen Saison hatte der Ausnahmekönner vom Team Soudal-Quick Step zuletzt mehrere Sportereignisse besucht. Am vergangenen Wochenende war Evenepoel als Gast des Alpine-Rennstalls beim Formel-1-Rennen in Katar dabei, zuvor hatte er das Europa-League-Spiel von Anderlecht gegen Porto (2:2) im Stadion verfolgt.