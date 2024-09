Radtag am Stilfserjoch war überwältigend

Von: mk

Stilfserjoch – Am vergangenen Samstag ist die 22. Ausgabe des Radtags am Stilfserjoch über die Bühnen gegangen. Allein schon die Zahlen verraten, dass es sich um außergewöhnliches Ereignis handelte: Rund 14.500 Teilnehmer traten in die Pedale, um Kurve für Kurve zu erklimmen. Das ist ein neuer Rekord.

Die Organisation hat auch heuer wieder Nationalpark Stilfserjoch in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Prad am Stilfserjoch übernommen.

Von den rund 14.500 Teilnehmenden von Südtiroler, lombardischer und Graubündner Seite haben 9.300 über Südtirol angemeldet. Insgesamt waren rund 30 Nationen vertreten.

Rekordverdächtig war das Ereignis auch vom Wetter her: Es handelte sich um den wärmsten Stilfserjoch Radtag seit seiner ersten Ausgabe.

Auch für die Verpflegung wurde gesorgt: Rund 1.500 Kilogramm Obst und 5.000 Liter Wasser und Säfte standen an zwei Verpflegungsstationen in Kehre 31 und 14 für die Radfahrer bereit. Eine Station mit Kaffeeservice gab es in der zehnten Kehre.

Rund 60 ehrenamtliche und hauptberufliche Rettungs- und Sicherheitskräfte standen im Einsatz und wachten über die Teilnehmer. Glücklicherweise gab es keine größeren bzw. lebensbedrohlichen Zwischenfälle.

Rund 1.500 Parkplätze wurden den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt und mittels der Sicherheitsfirma STS Security eingewiesen und betreut.

Für kuriose Momente sorgten zwei Italier: Der 43-jährige Alessio Copercini aus Busseto in der Prvonz Parma und der 44-jährige Gianluca Gemma aus Brescello in der Umgebung von Reggio Emilia haben auf einem Graziella-Rad ohne Übersetzung an diesem Radtag alle drei Varianten des Passes erklommen – eine sportliche Höchstleistung.

Die Organisatoren bedanken sich bei allen freiwilligen Helfern bei Rettung, Gemeinde- und Ordnungskräften sowie den Verpflegungsteams und allen anderen Helfern, die ihre wertvolle Zeit an diesem Tag zur Verfügung gestellt haben.