Raiffeisen Beachcup 2025 kommt nach Lana

Von: Ivd

Lana – Die fünfte Etappe des Raiffeisen Beachcups 2025 kommt nach Lana und auch heuer sind die Zahlen überwältigend! Gleich 167 Teams haben sich für das zweitägige Turnier angemeldet, davon 132 in den Jugendkategorien. Das Wochenende war dank der hervorragenden Organisation des SV Lana ein voller Erfolg für den Beachvolleyball im Land.

Am Samstag traten 86 Teams in den Kategorien Männer, Frauen und U16 an.

Bei den Herren ging der Finalsieg an Dettbarn Jonas und Köhler Karl, die sich mit 2:1 gegen Platzer Andreas und Coran Luca durchsetzten. Auf der dritten Stufe des Podiums standen Senoner Joy und Huber Kevin, die sich mit 21:17 gegen Bertazzini Michele und Magro Gabriele durchsetzten.

Bei den Damen siegten Burgmann Lea und Baumgartner Franzi, die ihre Konkurrentinnen Ebner Katja und Montermini Francesca mit 2:1 besiegten. Das Finale um den dritten Platz ging an Valentini Maja und Valentini Nadine, die Vanzi Giulia und Gandini Stefka Consuelo mit 24:22 besiegten.

Am Sonntag wurden die Beachvolleyballplätze in Lana von 81 weiteren männlichen und weiblichen Teams der Kategorien U12, U14 und U18 erobert. Die Jugendlichen zeigten ihr Talent und eine vielversprechende Zukunft für den Beachvolleyball in unserer Region ist in Sicht.

Das große Finale des Raiffeisen Beachcup 2025 findet am 15., 16. und 17. August in Bruneck statt. Bei diesem Event für Beachvolleyballfans treten alle Kategorien des Turniers an und die Sieger werden mit dem Titel Landesmeister 2025 ausgezeichnet. Die Anmeldung ist bis 18.00 Uhr am Mittwoch vor dem Turnier unter www.beachcup.it möglich. Für weitere Informationen oder Neuigkeiten besucht ihr die offizielle Website oder folgt den Seiten facebook.com/beachcup und Instagram @raiffeisen_beachcup.