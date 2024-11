Raimann fehlt Colts gegen Vikings wegen Gehirnerschütterung

Von: apa

Footballer Bernhard Raimann wird den Indianapolis Colts im NFL-Highlightspiel bei den Minnesota Vikings wegen einer Gehirnerschütterung fehlen. Wie die Colts mitteilten, entwickelte der 27-jährige Wiener nach der Niederlage bei den Houston Texans am Sonntag Symptome und nahm die ganze Woche nicht am Training teil. Der Offensive Tackle muss damit im neunten Saisonspiel in der Nacht auf Montag (2.20 Uhr) auswärts gegen die Vikings erstmals in der laufenden Spielzeit zuschauen.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Raimann zwei Spiele wegen einer Gehirnerschütterung verpasst. Die Colts peilen bei den Vikings im Kampf um einen Play-off-Platz den fünften Saisonsieg an, Minnesota hofft auf den sechsten Erfolg im achten Spiel.

Die Colts werden dabei von Quarterback-Routinier Joe Flacco (39) angeführt. Head Coach Shane Steichen hatte sich nach der Niederlage im Division-Duell in Houston etwas überraschend dafür entschieden, Quarterback-Hoffnungsträger Anthony Richardson (22) auf die Bank zu setzen. Flacco bestreitet derzeit seine 17. NFL-Saison, unter ihm haben die Colts laut Steichen derzeit bessere Chancen, Spiele zu gewinnen. Der oft von Verletzungen geplagte Richardson hatte in seiner zweiten NFL-Saison bisher vor allem mit der Präzision im Passspiel zu kämpfen.