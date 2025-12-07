Aktuelle Seite: Home > Sport > Raimanns Colts bangen: Quarterback Jones droht Saisonende
Raimanns Colts bangen: Quarterback Jones droht Saisonende

Sonntag, 07. Dezember 2025 | 22:26 Uhr
Die Titelhoffnungen von Bernhard Raimann und seiner Indianapolis Colts in der National Football League (NFL) haben einen herben Dämpfer erfahren. Quarterback Daniel Jones verletzte sich beim 19:36 der Colts bei den Jacksonville Jaguars am Sonntag an der Achillessehne. Der Spielmacher zog sich die Verletzung im ersten Viertel zu und konnte nicht weiterspielen. Befürchtet wird nun das Saisonende für den 28-Jährigen. Eine offizielle Diagnose gab es zunächst nicht.

Jones hatte einen Pass auf Wide Receiver Alec Pierce gespielt, war danach ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen und griff sich an die rechte Achillessehne. Er humpelte danach in die Kabine, ersetzt wurde er von Rookie Riley Leonard. Jones hatte als Free Agent einen Einjahresvertrag bei den Colts unterschrieben und sich nach dem Wechsel als Starting-Quarterback durchgesetzt. Dies bestätigte er danach mit starken Leistungen, auch wenn er nicht immer fit war. Zuletzt hatte Jones mit Wadenbeinproblemen am linken Bein zu kämpfen gehabt.

Indianapolis kassierte in Jacksonville schon die dritte Niederlage in Folge. In der AFC South ist das Team hinter den Jaguars nun Zweiter.

