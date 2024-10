Raimanns Indianapolis Colts mit 20:17-Sieg gegen Titans

Von: apa

Die Indianapolis Colts mit ihrem Österreich-Import Bernhard Raimann haben in der 6. Runde der National Football League (NFL) ihren dritten Saisonerfolg gefeiert. Das Team von Headcoach Shane Steichen gewann am Sonntag in Nashville bei den Tennessee Titans mit 20:17. Raimann hielt dabei erneut Quarterback-Altstar Joe Flacco, der statt des verletzten Anthony Richardson spielte, den Rücken frei. Mit einer 3:3-Bilanz sicherten die Colts Rang zwei in der AFC-Division South ab.

Der 39-jährige Flacco warf zwei Touchdown-Pässe auf Josh Downs bzw. Michael Pittman, leistete sich aber auch einen Fehlpass zum Gegner. Den bereits fünften Sieg schaffte Indys Divisions-Rivale Houston Texans, der die New England Patriots mit 41:21 abfertigte und die AFC South mit 5:1 anführt. Das Spitzenspiel gewannen die Baltimore Ravens gegen die Washington Commanders mit 30:23. In London behielten die Chicago Bears gegen die Jacksonville Jaguars im Tottenham-Stadion klar mit 35:16 die Oberhand.

Einen dominanten Sieg feierten die Detroit Lions im Auswärtsspiel bei den Dallas Cowboys. Beim 47:9 bot die gesamte Offensive wie auch die Defensive eine überzeugende Leistung, die auch Ex-Quarterback Tom Brady als TV-Experte nachhaltig beeindruckte. Der erfolgreichste NFL-Profi der Geschichte erklärte die Lions zum derzeit stärksten Team der Liga – noch vor den jeweils ungeschlagenen Kansas City Chiefs und Minnesota Vikings. Die Lions stehen nun bei vier Siegen in fünf Spielen und treffen als nächstes auf die Vikings.

Bitter für Detroit ist jedoch die Verletzung von Verteidiger Aidan Hutchinson, der sich eine brutale Schienbeinverletzung zuzog und in dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen wird. In der TV-Übertragung von Fox Sports wurde die Szene, als er sich bei einem Sack von Dallas-Quarterback Dak Prescott verletzte, nicht wiederholt.