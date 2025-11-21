Aktuelle Seite: Home > Sport > Rang drei für ÖSV-Mixedteam beim Skisprung-Weltcupauftakt
Hörl führte ÖSV-Team zu Podestplatz

Rang drei für ÖSV-Mixedteam beim Skisprung-Weltcupauftakt

Freitag, 21. November 2025 | 18:17 Uhr
Hörl führte ÖSV-Team zu Podestplatz
APA/APA/AFP/JURE MAKOVEC
Schriftgröße

Von: apa

Das österreichische Team hat zum Auftakt der Skisprung-Weltcupsaison in Lillehammer im Mixedbewerb Rang drei erreicht. Julia Mühlbacher, Stefan Kraft, Lisa Eder und der starke Schlussmann Jan Hörl mussten sich am Freitag nur Japan und Olympiasieger Slowenien geschlagen geben, die 10,1 bzw. nur 1,2 Punkte vor ihnen lagen. Deutschland landete 31,5 Zähler hinter Österreich an der vierten Stelle, Weltmeister Norwegen musste sich mit Platz fünf begnügen.

Dem ÖSV-Quartett gelang der zehnte Weltcup-Podestplatz in Serie, auf den zweiten Mixed-Sieg nach Titisee-Neustadt im Dezember 2022 muss man aber weiter warten. Die einzige Chance vor den Winterspielen in Italien bietet sich Ende Jänner in Willingen. “Wir haben uns gegenseitig gepusht. Ich habe einen sehr guten Tag erwischt, das ist ein Megastart, ich freue mich auf mehr”, sagte Hörl im ORF-Interview. Einzig die Landung inklusive Haltungsnoten sei nicht ideal gewesen, so der Salzburger. Am Wochenende stehen jeweils zwei Einzelbewerbe auf dem Programm. Hierbei gelten Hörl, Kraft und Weltcup-Titelverteidiger Daniel Tschofenig als Sieganwärter.

Auch die nach den Rücktritten von Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger sowie dem Ausfall von Eva Pinkelnig zur Nummer eins aufgestiegene Eder darf Richtung Podest schielen. “In den letzten Wochen war es nicht so leicht. Der zweite Sprung hat richtig gut getan. Ich bin froh, dass ich mich im Wettkampf steigern habe können. Es war ein Schritt in die richtige Richtung”, sagte Eder.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
36
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
28
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Kommentare
21
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 