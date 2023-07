Ranggler kämpften um VSS/Raiffeisen Landesmeistertitel

Pfunders – Am 2. Juli wurde die VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaft im Ranggln ausgetragen. Schauplatz war traditionell die Gampiel Alm in den Pfunderer Bergen auf 2074 m Meereshöhe. Insgesamt 43 Ranggler kämpften dabei um die begehrten Trophäen.

Seit einigen Jahren ist der Traditionssport Ranggln wieder im Aufwind, das konnten die zahlreichen Zuschauer auch am vergangenen Wochenende bei den VSS/Raiffeisen Landesmeisterschaften auf der Gampiel Alm oberhalb von Pfunders erfahren. „Insgesamt 43 Ranggler waren heute mit großem Einsatz dabei“, freute sich VSS-Referent Markus Wolfsgruber über die stolze Teilnehmerzahl. Bei der Landesmeisterschaft kämpften Ranggler aus dem Passeiertal, Ahrntal, Terenten, Rodeneck, Vintl und Bruneck um die begehrten Trophäen.

Das Spektakel hat auch einige Ehrengäste auf die Gampiel-Alm gelockt. Darunter VSS-Vorstandsmitglied Lidia Bernardi und VSS-Geschäftsführer Daniel Hofer, sowie die Verwaltungsratmitglieder der Raiffeisenkasse Vintl, Johann Zingerle und Silvester Johann Weissteiner. Nach vielen spannenden Kämpfen gingen die Titel bei den Kleinsten in der Klasse sechs bis acht Jahre an Weger Simon (Ahrntal), an Öttl Levi (Passeier) bei den Acht bis Zehnjährigen, an Voppichler Jakob (Ahrntal) in der Alterskategorie zehn bis zwölf, sowie an Fiegl Devid (Passeier) bei den zwölf bis 14-Jährigen. Besonders die Jugend-Kategorien überzeugten mit spannenden Kämpfen. Dabei holten sich die beiden Psairer Fabian Hofer bei den 14-16-jährigen und an Auer Martin in der Altersklasse 16-18 Jahre die Landesmeister-Trophäen. Den VSS/Raiffeisen-Landesmeistertitel in der allgemeinen Klasse holte sich anschließend Oberhollenzer Michael aus dem Ahrntal. Zur Freude aller Zuschauer wurde zusätzlich zu den VSS/Raiffeisen-Landesmeisterschaften auf der Gampiel Alm auch ein Preisranggln durchgeführt.

Sieger:

Schüler 6 bis 8 Jahre

1. Weger Simon Ahrntal

2. Haller Dominik Terenten

3. Niederbrunner Richard Ahrntal

Schüler 8 bis 10 Jahre

1. Öttl Levi Passeier

2. Niederbrunner Florian Ahrntal

3. Weger Eliah Ahrntal

Schüler 10 bis 12 Jahre

1. Voppichler Jakob Ahrntal

2. Stolzlechner Luis Ahrntal

3. Weidacher Luis Terenten

Schüler 12 bis 14 Jahre

1. Fiegl Devid Passeier

2. Hofer David Ahrntal

3. Tasser Maximilian Ahrntal

Jugend 14 bis 16 Jahre

1. Hofer Fabian Passeier

2. Egger Andy Ahrntal

3. Leiter Simon Ahrntal

Jugend 16 bis 18 Jahre

1. Auer Martin Passeier

2. Pflug Peter Passeier

3. Watschinger Aron Ahrntal

Allgemeine Klasse

1. Oberhollenzer Michael Ahrntal

2. Auer Roland Passeier

3. Wolfgruber Markus Vintl