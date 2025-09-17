Rangnick nach weiterer Sprunggelenks-OP im Spital

Von: apa

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat sich am Dienstag neuerlich einer Operation an seinem lädierten Sprunggelenk unterzogen. Das teilte der ÖFB am Mittwoch mit. Der Eingriff sei an der Unfallklinik Murnau in Bayern durchgeführt worden. Der 67-Jährige werde dort voraussichtlich einige Tage in stationärer Behandlung verbringen und sich danach schnellstmöglich wieder seinen Aufgaben im ÖFB widmen, hieß es vom Verband.

Bereits am Montag in einer Woche (29. September) steht in Wien Rangnicks Kaderbekanntgabe für das nächste WM-Qualifikationsdoppel gegen San Marino und in Rumänien auf dem Programm. Beim vergangenen ÖFB-Lehrgang Anfang des Monats war der Teamchef in seiner Mobilität eingeschränkt. Im Teamcamp in Windischgarsten war er zur Schonung seines Sprunggelenks nicht nur mit Krücken, sondern häufig auch mit dem Golf-Kart unterwegs. Beim Auswärtsspiel in Bosnien (1:0) legte der Deutsche die weiten Wege im Stadion in Zenica mit einem E-Bike zurück.

Rangnick hatte sich Mitte Juni einer lange geplanten Sprunggelenksoperation unterzogen, seither aber immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Weil sich die Wunde entzündet hatte, wurde bereits Anfang Juli ein weiterer Eingriff samt stationärem Aufenthalt notwendig. Danach bedurfte es noch weiterer Abklärungen und nun einer weiteren Operation.