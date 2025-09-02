Aktuelle Seite: Home > Sport > Rapid fixiert Rekord-Transfer von Norweger Gulliksen
Im April noch Konkurrenten: Gulliksen (l.) und Amane

Rapid fixiert Rekord-Transfer von Norweger Gulliksen

Dienstag, 02. September 2025 | 17:53 Uhr
Im April noch Konkurrenten: Gulliksen (l.) und Amane
APA/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: apa

Rapid hat die Verpflichtung von Rekord-Transfer Tobias Gulliksen unter Dach und Fach gebracht. Wie der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Dienstag bekanntgab, erhält der 22-jährige norwegische Offensivmann einen Vertrag bis Sommer 2029. Die Ablöse für Gulliksen, der von Djurgardens IF aus Schweden kommt, beträgt kolportierte 4 Mio. Euro. Er ist damit der teuerste Einkauf in der Rapid-Historie. Geschäftsführer Sport Markus Katzer sah den Club “auf einer neuen Ebene”.

Der elffache U21-Teamspieler Gulliksen stellte sich den Rapid-Fans bereits im April vor. Damals beendete er in der Verlängerung des Viertelfinal-Rückspiels in Wien die Conference-League-Träume von Grün-Weiß mit zwei Toren in der Verlängerung. Ab Anfang Oktober soll Gulliksen nun in der CoL-Ligaphase für Rapid treffen, der Transfer ging am Tag des Ablaufs der Nennfrist über die Bühne. Dank der Verkäufe von Isak Jansson und Mamadou Sangare, die fast 20 Mio. Euro einbrachten, konnte Sportdirektor Markus Katzer guten Gewissens zuschlagen.

Gulliksen wird am Freitag (18.00 Uhr) im Test gegen den Serie-B-Club Venezia erstmals das Rapid-Trikot tragen. “Er ist ein Spieler, der am besten als ‘Zehner’ im offensiven Mittelfeld zur Geltung kommt, ist selbst torgefährlich und ein starker Assistgeber”, beschrieb Katzer die Stärken der Neuerwerbung. “Seine Verpflichtung zeigt, dass wir in puncto Transfers auf einer neuen Ebene angekommen sind. Tobias, der mit einer feinen Technik ausgestattet und ein klassischer Kreativspieler ist, war begehrt und hätte auch die Möglichkeit gehabt, zu finanzstärkeren Clubs zu wechseln.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
85
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
83
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
73
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
58
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
56
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 