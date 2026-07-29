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Kara glänzte für Rapid gegen Santa Coloma

Rapid nach 6:2 gegen Santa Coloma in 3. CoL-Quali-Runde

Mittwoch, 29. Juli 2026 | 22:25 Uhr
Kara glänzte für Rapid gegen Santa Coloma
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
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Rapid ist ohne Probleme in die dritte Qualifikationsrunde der Fußball-Conference-League eingezogen. Die Hütteldorfer feierten am Mittwoch im Zweitrunden-Rückspiel gegen den FC Santa Coloma aus Andorra einen 6:2-Heimsieg und stiegen mit dem Gesamtscore von 9:3 auf. Ercan Kara (9., 33., 63.), Petter Nosa Dahl (24.), Nenad Cvetkovic (58.) und Nikolaus Wurmbrand (82.) erzielten die Tore der Rapidler, die nun auf Paide Linnameeskond (EST) oder PFC Zira (AZB) treffen.

Im ersten Saisonheimspiel – gleichzeitig dem ersten auf Naturrasen – stellten die Hausherren vor 13.208 Fans schon früh die Weichen auf Sieg. Kara war nach einem Stanglpass von Bendeguz Bolla von knapp außerhalb des Fünfers erfolgreich. Einen äußerst gelungenen Angriff aus der eigenen Hälfte über mehrere Stationen schloss Dahl nach Zuspiel von Marco Tilio mit einem Abschluss aus spitzem Winkel ins kurze Eck zum 2:0 ab.

Die technisch durchaus versierten Gäste hielten trotz der praktisch aussichtslosen Lage tapfer dagegen und kamen durch einen Kopfball von Guti nach Flanke von Alex Gomez zum Anschlusstor (33.), ehe Kara nach optimaler Vorarbeit von Matthias Seidl und starker Einzelaktion den alten Abstand wieder herstellte.

Rapid auch nach dem Seitenwechsel ungefährdet

Auch in der zweiten Hälfte hatte Rapid mit Santa Coloma leichtes Spiel. Cvetkovic erhöhte nach einer Freistoßflanke von Seidl und einer Ballberührung von Kara aus abseitsverdächtiger Position – einen VAR gab es in diesem Match nicht – aus kurzer Distanz zum 4:1. Fünf Minuten später machte Kara nach neuerlicher Vorarbeit von Bolla seinen Triplepack perfekt. Die restliche Zeit wurde für Rapid zu einer besseren Trainingseinheit, in der Joker Wurmbrand nach Assist des ebenfalls eingewechselten Jannes Horn das Dutzend vollmachte und Roberto Rodriguez (87.) für den Endstand sorgte.

Die Grün-Weißen haben damit ihre ersten drei Saisonpartien allesamt gewonnen. Der Liga-Start erfolgt am Sonntag im Allianz Stadion gegen den SCR Altach, ehe es am Mittwoch oder Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation entweder in Estland oder Aserbaidschan weitergeht.

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